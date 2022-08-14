إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على مشاجرة بدائرة قسم أول سوهاج بين طرفين تم ضبط 6 من المشاركين فيها من بينهم 4 مصابين بإصابات متفرقة بالجسم ما بين جروح طعنيه وكسر بعظام الجمجمة وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج العام.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور قسم أول سوهاج بوقوع مشاجرة بدائرة القسم بين طرفين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال نتج عن المشاجرة إصابة 4 أشخاص.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد إسلام عجاج رئيس وحدة مباحث قسم أول سوهاج بوجود مشاجرة ومصابين دائرة قسم أول سوهاج" طرف أول " صلاح أ ص 22 سنة عامل مصاباً " جرح قطعي بفروة الرأس " ، و أحمد ع ف 38 سنة جزار، ورمضان م أ 45 سنة جزار.

وبين " طرف ثان " محمد ف ع 45 سنة عامل مصاباً " بجرح طعني بالبطن " وعلاء ف ع 19 سنة عامل مصاباً " بإشتباه كسر بعظام الجمجمة " وأحمد ف ع 48 سنة عامل مصاباً " بإشتباه ما بعد الأرتجاج " شقيقي الأول.

تم نقل المصابين من الطرفين لمستشفي سوهاج العام الطرفان يقيمان دائرة القسم تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الثالث من الطرف الأول سلاح أبيض " سكين " أفادا تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.