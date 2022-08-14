إسماعيل أحمد رئيسا للاتحاد العام لمصريي الخارج بالإجماع وعلاء سليم أمينا عاما

كتب محمود راغب

انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد العام للمصريين في الخارج، المهندس إسماعيل أحمد علي رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالإجماع، وانتخبت الجمعية العمومية عدد (15) عضوًا جديدًا في مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج، وفقًا للقانون الجديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 149 / 2019م.

وفيما يلي تشكيل مجلس الإدارة الجديد للاتحاد العام للمصريين في الخارج:

(1) المهندس إسماعيل أحمد علي رئيس مجلس الإدارة.

(2) القس الدكتور ثروت قادس؛ عضو البرلمان الألماني؛ نائب للرئيس.

(3) النائب أبو النجا المحرزي عضو مجلس الشيوخ نائب للرئيس

(4) علاء الدين عبدالحميد سليم الأمين العام .

(5) د. كورين ملاك شنودة؛ أمين الصندوق.

(6) الدكتوره سهير منتصر وكيل كلية الحقوق الأسبق، عضوًا (قطر)

(7) محمد أبو العيش؛ عضوًا (السعودية).

(8) صفوت علي البنا؛ عضوًا (أستراليا).

(9) الدكتور محمد محمد فريد عزت؛ عضوًا (لبنان) .

(10) المهندسة ميرفت محمود خليل؛ عضوًا (بريطانيا).

(11) سعيد محمود عثمان؛ عضوًا (هولندا).

(12) السعيد محمد السعيد المغربي؛ عضوًا (أوزباكستان).

(13) إبراهيم كمال يونس ( إيطاليا).

(14) محمود محمد عبدالنبي محمد فضل؛ عضوًا (سويسرا).

(15) عبدالرحيم سليمان الخولي؛ عضوًا ( فرنسا).

وصرح المهندس إسماعيل أحمد علي عن سعادته بنجاح الجمعية العمومية التي تكتسب أهمية كبرى كونها الأولى بعد توفيق أوضاع الاتحاد وفقًا للقانون الجديد، بالإضافة إلى أنها تأتي تزامنا مع حقبة وزارية جديدة بتعيين السفيرة سها الجندي وزيرة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج آملا لها التوفيق في أداء مهامها التي تحقق مصالح الوطن وتخدم أبناءه، وشاكرًا جميع الأعضاء على الثقة الغالية وإنتخابه رئيسًا لدورة جديدة لاستمرار مسيرة الاتحاد في خدمة أبناء الجاليات المصرية في الخارج، ومساندة الوطن في مواقفه السياسية وقضاياه التنموية والاقتصادية.

وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد الكثير من الأنشطة والمبادرات التي ستترجم أهداف واستراتيجية الاتحاد في مساندة جميع أبناء مصر في الخارج، وربطهم بالوطن الأم مصرنا الغالية، وتعظيم الاستفادة منهم كقوة هائلة تتواجد في الخارج وتمثل ثقلا سياسيا وعلميا واقتصاديا كبيرا وتلعب دورا مهما في مساندة الوطن سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيا.

ومن جانبه قال علاء سليم؛ الأمين العام للاتحاد بأن الجمعية العمومية شهدت حضورًا كبيرًا من أعضاء الاتحاد الذين يمثلون أبناء الجاليات المصرية في الخارج بشتى القارات والدول؛ وهو ما يعكسه مجلس الإدارة الذي يمثل هذا التنوع، مشيرًا إلى أن الانتخابات تمت في جو هادئ يعكس التحضر والاحترام بين أعضاء الاتحاد، ووفقا للضوابط واللوائح والقوانين وتحت إشراف الجهات الإدارية والرقابية في مصر.

وهنأ الأمين العام للاتحاد السادة الناجحين وموجها الشكر لجميع أعضاء الجمعية العمومية، متمنيًا للناجحين التوفيق في خدمة الوطن وقضاياه، وخدمة أبناء الجاليات المصرية في الخارج.