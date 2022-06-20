اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 يونيو 2022 09:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الاتحاد العام للمصريين في الخارج يعلن مشاركته بكل فروعه في مؤتمر الكيانات المصرية

الإثنين، 20 يونيو 2022 08:46 م
الاتحاد العام للمصريين في الخارج يعلن مشاركته بكل فروعه في مؤتمر الكيانات المصرية علاء سليم الأمين العام للاتحاد
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يجري الاتحاد العام للمصريين في الخارج اتصالاته بكافة الفروع والجمعيات والبيوت والأندية التابعة له في الخارج للمشاركة الفعالة في مؤتمر الكيانات المصرية في الخارجية، المقرر عقده فى 14 أغسطس المقبل .

 

وقال علاء سليم الامين العام للاتحاد أن كثافة الحضور والمشاركة المتوقعه في مؤتمر هذا العام هي استكمالاً للدور الوطني الذي يقدمة الاتحاد في كافة المحاور الخاصة بالمصريين في الخارج وقد تم التواصل مع كل الفروع للإعداد الأمثل للمشاركة وتجهيز اوراق العمل .

 

 وقد اجرى المهندس إسماعيل أحمد علي رئيس مجلس الادارة لقاءً في ديوان وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج مع السفير عمرو عباس نائب وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات للإتفاق على مشاركة الغالبية من قيادات الجاليات المصرية في الخارج من أعضاء الاتحاد العام للمصريين وذلك لإفساح المجال أمام عناصر جديدة من فئة الشباب والمرأة والطلبة الدارسين في الخارج للمشاركة في النقاش وجدول الأعمال . 

 

كما شهد المقر الرئيسي للاتحاد العام للمصريين في الخارج في القاهرة عدة اجتماعات للتنسيق في هذا الصدد ، وجار الآن استقبال ترشيحات الراغبين في المشاركة في المؤتمر من كافة دول العالم .


المصريين بالخارج

اتحاد المصريين بالخارج

الاتحاد العام للمصريين بالخارج

الكيانات المصريه بالخارج



الموضوعات المتعلقة

وزيرة الهجرة تهنئ خبيرا مصريا بالخارج لاكتشافه آلية للتنبؤ بالحرائق

السبت، 18 يونيو 2022 02:34 م

3 يوليو.. بدء تسليم قطع أراضي المصريين بالخارج بمشروع بيت الوطن بالعبور الجديدة

الجمعة، 17 يونيو 2022 09:57 ص

اتحاد المصريين بالخارج يعقد لقاء لمناقشة الموضوعات المطروحة بالحوار الوطنى

الإثنين، 13 يونيو 2022 01:42 م

الهجرة تعلن موعد بدء المؤتمر الثالث للكيانات والمصريين بالخارج وتفتح باب التسجيل

الإثنين، 13 يونيو 2022 09:53 ص

وزيرة الهجرة: وثيقة تأمين المصريين بالخارج تتخطى 200 ألف مشترك

الخميس، 09 يونيو 2022 09:29 ص

خلال 8 سنوات.. "الهجرة" تنجح فى إشراك المصريين بالخارج فى مسيرة التنمية

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 02:03 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة