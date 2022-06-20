الاتحاد العام للمصريين في الخارج يعلن مشاركته بكل فروعه في مؤتمر الكيانات المصرية

كتب محمود راغب

يجري الاتحاد العام للمصريين في الخارج اتصالاته بكافة الفروع والجمعيات والبيوت والأندية التابعة له في الخارج للمشاركة الفعالة في مؤتمر الكيانات المصرية في الخارجية، المقرر عقده فى 14 أغسطس المقبل .

وقال علاء سليم الامين العام للاتحاد أن كثافة الحضور والمشاركة المتوقعه في مؤتمر هذا العام هي استكمالاً للدور الوطني الذي يقدمة الاتحاد في كافة المحاور الخاصة بالمصريين في الخارج وقد تم التواصل مع كل الفروع للإعداد الأمثل للمشاركة وتجهيز اوراق العمل .

وقد اجرى المهندس إسماعيل أحمد علي رئيس مجلس الادارة لقاءً في ديوان وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج مع السفير عمرو عباس نائب وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات للإتفاق على مشاركة الغالبية من قيادات الجاليات المصرية في الخارج من أعضاء الاتحاد العام للمصريين وذلك لإفساح المجال أمام عناصر جديدة من فئة الشباب والمرأة والطلبة الدارسين في الخارج للمشاركة في النقاش وجدول الأعمال .

كما شهد المقر الرئيسي للاتحاد العام للمصريين في الخارج في القاهرة عدة اجتماعات للتنسيق في هذا الصدد ، وجار الآن استقبال ترشيحات الراغبين في المشاركة في المؤتمر من كافة دول العالم .