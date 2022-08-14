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إدارة الشاطئ ببورسعيد تحذر من السباحة في البحر بسبب التيارات وارتفاع الأمواج

الأحد، 14 أغسطس 2022 12:54 م
إدارة الشاطئ ببورسعيد تحذر من السباحة في البحر بسبب التيارات وارتفاع الأمواج رفع الرايات السوداء
بورسعيد - محمد عزام

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حذرت إدارة الشاطئ بمحافظة بورسعيد، منذ قليل، المواطنين من النزول والسباحة في عمق مياه البحر الأبيض المتوسط، نظراً لارتفاع الأمواج وشدة التيارات المائية التي تسبب خطورة على حياة المصطافين. 
 
وقال طارق عثمان، مدير إدارة الشاطئ بمحافظة بورسعيد، إن طقس اليوم صيفى حار جدا والرطوبة عالية والرياح والأمواج شديدة، وتزيد مترين من سطح البحر، مضيفًا أنه توجد تيارات مائية شديدة مما يعوق السباحة، وكذلك يوجد سحب شديد داخل مياه البحر. 
 
وأوضح "عثمان"، أنه تم رفع الرايات السوداء على أبراج الإنقاذ، ونشر وتوزيع المنقذين والمشرفين بطول الشاطئ، وذلك لبث الطمأنينة لرواد الشاطئ من أبناء بورسعيد والزوار من رحلات اليوم الواحد بجميع محافظات الجمهورية. 
 
وحذر مدير إدارة الشاطئ، المصطافين قائلاً "رواد الشاطئ إلزام الشط وعدم الدخول في عمق البحر خوفاً عليهم من الغرق خاصة الأطفال والشباب الصغير واتباع تعليمات رجال الإنقاذ".
 
 
 

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