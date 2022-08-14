أمير الكويت يبعث برقية تعزية للرئيس السيسى فى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

إيمان حنا

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى في ضحايا حريق كنيسة أبى سيفين بالجيزة ، وفق وكالة الأنباء الكويتية كونا.

وأعرب ولى العهد عن تعازيه وصادق مواساته للرئيس وأسر الضحايا راجيا الله عز وجل الصبر والسلوان لأسر الضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

كما بعث ولى العهد الكويتى الشيخ مشعل الأحمد الصباح برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى في ضحايا حريق كنيسة أبى سيفين في إمبابة بالجيزة ، وأعرب ولى العهد عن خالص تعازيه للرئيس وأسر الضحايا الذى لاقوا مصرعهم في الحريق متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.