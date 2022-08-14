اليوم السابع
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أمير الكويت يبعث برقية تعزية للرئيس السيسى فى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

الأحد، 14 أغسطس 2022 02:35 م
أمير الكويت يبعث برقية تعزية للرئيس السيسى فى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح
إيمان حنا

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بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى في ضحايا حريق كنيسة أبى سيفين بالجيزة ، وفق وكالة الأنباء الكويتية كونا.
 
وأعرب ولى العهد عن تعازيه وصادق مواساته للرئيس وأسر الضحايا راجيا الله عز وجل الصبر والسلوان لأسر الضحايا والشفاء العاجل للمصابين.
 
كما بعث ولى العهد الكويتى الشيخ مشعل الأحمد الصباح برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى في ضحايا حريق كنيسة أبى سيفين في إمبابة بالجيزة ، وأعرب ولى العهد عن خالص تعازيه للرئيس وأسر الضحايا الذى لاقوا مصرعهم في الحريق متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

حريق كنيسة المنيرة

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

البابا تواضروس



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