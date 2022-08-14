أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بالرعاية الصحية للمصابين في حريق كنيسة المنيرة

نشر اليوم السابع عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية أبرزها متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، وتوجيهه، كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين.

وتقدم الرئيس السيسي، بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها.



الرئيس السيسى يقدم تعازيه للبابا تواضروس في ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين بإمبابة أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، حيث قدم الرئيس تعازيه في ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين بإمبابة.



الصحة: نقل 55 حالة للمستشفيات بحادث حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بسرعة تقديم كافة الخدمات الإسعافية والطبية، لمصابي حادث الحريق الذي اشتعل صباح اليوم الأحد، في كنيسة أبوسيفين بمنطقة إمبابة، في محافظة الجيزة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدفع بـ 30 سيارة إسعاف لموقع حادث الحريق، وتم نقل 55 حالة إلى مستشفيى (إمبابة العام، والعجوزة)، وجاري التعامل مع الحالات المصابة، وكذلك حالات الوفاة.



بالأسماء.. الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء الوزراء الجُدد اليمين الدستورية صباح اليوم بالقصر الجمهوري بمدينة العلمين الجديدة

الرئيس السيسى يجتمع بمدبولى والوزراء الجدد بمدينة العلمين الجديدة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الجدد، عقب أدائهم اليمين الدستورية بالقصر الجمهورى بمدينة العلمين الجديدة.

التموين تضبط 1214 بطاقة لدى صاحب مخبز بالجيزة وتحيله للنيابة تمكنت مديرية التموين بالجيزة من التحفظ على 22 طن دقيق مدعم، قبل تهريبه إلى السوق السوداء، واستخدامه في غير الغرض المخصص له، وهو إنتاج الخبز المدعم لأصحاب ومستفيدي البطاقات التموينية، كما تمكنت أيضا من التحفظ على أكثر من 1214 بطاقة تموينية لدي أحد المخابز في أطفيح، لاستخدامها في تسجيل عمليات صرف خبز مدعم وهمية. قبول دفعة جديدة بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل للعام الدراسى 2022/2023 أعلن المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان، قبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (علمي رياضة )، أو المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات (شعبتي الكهرباء والميكانيكا) وما يعادلها لنفس العام الدراسي فقط.

مفاجأة.. بنزيما المرشح الأقرب للكرة الذهبية خارج أغلى 10 لاعبين فى ريال مدريد

يعتبر النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، المرشح الأقرب للفوز بجائزة الكرة الذهبية والأوفر حظاً بعد خروج ثنائى باريس سان جيرمان ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار من القائمة.

والمفاجأة الأكبر أن كريم بنزيما خارج قائمة أغلى 10 لاعبين فى قائمة فريق ريال مدريد حاليا، حيث تبلغ قيمته التسويقية 30 مليون يورو، وهو رقم 13، ويأتي خلف 12 لاعباً فى الميرنيجى.



انطلاق مهرجان محكى القلعة فى دورته الـ30 وتكريم 9 شخصيات خلال الحفل ينطلق مساء اليوم الأحد، افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 30، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر ويشرف عليه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه، ويقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وتضم فعالياته 42 حفلاً متنوعًا خلال الفترة من 14 إلى 21 أغسطس الجارى. مصرع شخص وإصابة 40 آخرين في انهيار مسرح بأسبانيا بسبب الرياح.. فيديو تسببت رياح قوية في انهيار مسرح خلال مهرجان ميدوسا الموسيقي في كوليرا ببالينسيا الإسبانية، ما أودى بحياة شخص وإصابة 40 آخرين، حسبما قالت مجلة "سيمانا" الإسبانية. غدا آخر موعد.. التعليم العالى تناشد طلاب المرحلة الأولى بسرعة تسجيل الرغبات تنسيق الكليات 2022 .. أهاب السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق بطلاب الثانوية العامة، بالمرحلة الأولى للتنسيق بسرعة تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى قبل انتهاء الموعد الرسمى المحدد لتنسيق المرحلة الأولى.

أكد السيد عطا فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه لا نية لمد باب تسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الأولى للتنسيق بتنسيق القبول بالجامعات، وأن غدا الإثنين آخر موعد لتسجيل الرغبات بموقع التنسيق الالكترونى.