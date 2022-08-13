وقال الوزير الأوكراني -على حسابه بموقع "تويتر" وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية إن "هولندا انضمت إلى البرنامج الذي تقوده المملكة المتحدة لتدريب أفراد القوات المسلحة الأوكرانية، وسيبدأ المدربون الهولنديون مهمتهم في أغسطس. فكلما زاد عدد مقاتلينا المدربين، كلما اقترب انتصارنا".

وشكر ريزنيكوف نظيره الهولندي كاجسا أولونجرن على صداقته ودعمه.

يذكر أن المجموعة الأولى من الأفراد العسكريين الأوكرانيين وصلت إلى المملكة المتحدة في أوائل يوليو للمشاركة في برنامج تدريب عسكري رئيسي جديد.

وتتضمن الدورة التدريب على التعامل مع الأسلحة والإسعافات الأولية في ساحة المعركة والحرفية الميدانية وتكتيكات الدوريات وقانون النزاعات المسلحة.

وانضمت السويد وفنلندا والدنمارك والنرويج أيضًا إلى البرنامج للمساعدة في تدريب الجيش الأوكراني.