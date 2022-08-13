اليوم السابع
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"مودرن جاس" لسكان مدينة بدر: لا تنزعجوا إذا شعرتم برائحة غاز غدا

السبت، 13 أغسطس 2022 05:51 م
"مودرن جاس" لسكان مدينة بدر: لا تنزعجوا إذا شعرتم برائحة غاز غدا خط غاز ارشيف
كتبت - مروة الغول

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أعلنت الشركة الحديثة للغاز الطبيعي "مودرن جاس"، إحدى شركات قطاع البترول، أنه سيجرى ملء خزان مادة الرائحة بموديول فلترة وقياس، وإضافة الرائحة الخاص بتغذية مدينتى ومحطة تموين سيارات كارجاس بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر، وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباح غد الأحد.
 
وأهابت الشركة، بالمواطنين عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز التي قد تنتج بالأماكن المحيطة بالمصدر، حيث إن أعمال ملء خزان الرائحة هى أعمال دورية ولا تمثل أى خطورة.
 
وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان آمان العملاء، وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء.
 
ونشرت الشركة، في بيان على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أرقامًا للاتصال بها فى حالة وجود أى استفسار يرجى اتصال بطوارئ الغاز الطبيعى من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ24 ساعة على الرقم المختصر .
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الغاز الغاز الطبيعى

مدينة بدر

محطة كارجاس

المنطقة الصناعية ببدر

اليوم السابع بلس



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