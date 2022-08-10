"مودرن جاس" لسكان لقرية بنى شبل بالزقازيق: لا تنزعجوا إذا شعرتم برائحة الغاز

كتبت - مروة الغول

أعلنت الشركة الحديثة للغاز الطبيعى " مودرن جاس "، إحدى شركات قطاع البترول، بأنها ستقوم بأعمال تدفيع الغاز الطبيعى بقرية بنى شبل بمدينة الزقازيق ، وذلك فى تمام الساعة العاشرة صباحا غدا الخميس .

وأهابت الشركة، بالمواطنين عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز التى قد تنتج بالأماكن المحيطة بالمصدر، حيث إن أعمال تدفيع هى لا تمثل أى خطورة.

وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان آمان العملاء، وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء.

ونشرت الشركة، فى بيان على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، أرقامًا للاتصال بها فى حالة وجود أى استفسار يرجى اتصال بطوارئ الغاز الطبيعى من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ24 ساعة على الرقم المختصر.