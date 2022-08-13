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مصرع شاب وإصابة آخر إثر حادث دراجة بخارية في بورسعيد

السبت، 13 أغسطس 2022 12:09 ص
مصرع شاب وإصابة آخر إثر حادث دراجة بخارية في بورسعيد اسعاف - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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لقي شاب بمحافظة بورسعيد مصرعه وأصيب آخر، مساء أمس الجمعة، اثر حادث دراجة جنوب بورسعيد.
 
استقبل مستشفى السلام بورسعيد كلا من: أحمد محمد توفيق 27 عامًا، جثة هامدة، وأحمد محمد هاشم 25 عامًا، مصابًا باشتباه كسر في القدم اليمنى، إثر حادث دراجة بخارية أمام بنزينة القاضي بجوار مصنع دهانات جنوب بورسعيد.
 
حُرر محضر بالواقعة، وجارى تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصاب، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزهور تحت تصرف النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.
 
 
 
 

 


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