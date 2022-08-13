مصرع شاب على يد شقيقه إثر طعنة بالصدر بسبب معايرة المجنى عليه له بشبرا الخيمة

القليوبية - إبراهيم سالم

لقى شاب على يد شقيقه في شبرا الخيمة دائرة قسم ثان في محافظة القليوبية، إثر طعنة في الصدر خلال مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة، وتم نقل المجنى عليه إلى المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية فتولت التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، اخطارا من مأمور قسم شرطة شبرا الخيمة ثان، يفيد ورود إشارة من أحد المستشفيات بوصول شاب مصاب بطعنه نافذ في الصدر ووفاته.

وبالانتقال والفحص تبين وصول جثة شاب يدعى "ع. ا"، 18 عاما، مصاب بطعن نافذ في الصدر، وتوصلت التحريات بأن المتهم "م. ا"، 22 سنة، شقيق المجنى عليه، وراء ارتكاب الواقعة حدثت بينهما مشادة كلامية وتطورت لمشاجرة فاستل المتهم سكين وطعن المجنى عليه فسقط على الأرض وسط بركة من الدماء.

وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بأنه لم يقصد قتل شقيقه الأصغر منه بينما كان يأدبه لمعايرته له لعدم عمله وأنه يمكث بالمنزل بلا عمل وأرشد المتهم عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة .