اليوم السابع
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السبت، 13 أغسطس 2022 02:35 م
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محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير أكبر شوارع المحافظة.. صور

السبت، 13 أغسطس 2022 02:32 م
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير أكبر شوارع المحافظة.. صور محافظ بورسعيد عدد من الجهات التنفيذية
بورسعيد - محمد عزام

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تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت،  سير العمل في تطوير ورفع كفاءة  شارع 23 يوليو بداية من الجبانات حتي الاستاد، والذي يشهد تطوير على أعلى مستوى  فى إطار أعمال التطوير التى تشهدها مختلف الشوارع الرئيسية والفرعية بمحافظة بورسعيد، و تحت إشراف منطقة تعمير بورسعيد   رافقه خلالها الجهات المختصة بأعمال التطوير. 
 
واستعرض محافظ بورسعيد، نسب ومعدلات العمل الجارية حتى الٱن، مشدا على ضرورة تكثيف العمل لسرعة الانتهاء من تطوير الشارع في أقرب وقت، وأكد أن أعمال التطوير تشمل اعادة رصف الشارع ووضع الطبقة الاسفلتية، وزيادة معدلات الأضاءة على جانبي الشارع، فضلا عن زيادة نسبة المسطحات الخضراء، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار، والتخطيط المروري للشارع،  لتحقيق التوسعات اللازمة بما يضمن تيسير الحركة المرورية بالمنطقة بحي الزهور، موضحا أنه جاري الانتهاء من أعمال التطوير في أقرب وقت  لأهمية الشارع الحيوية.
 
ولفت اللواء عادل الغضبان، إلى أن بورسعيد تشهد خطة موسعة لتطوير الطرق والمحاور والميادين لم تشهدها من قبل، لفتح الشوارع أمام حركة السيارات والمواطنين وتحقيق السيولة المرروية و النظام،  فضلا عن الواجهة الحضارية، ضمن أعمال التنمية التي جرت ببورسعيد في كافة القطاعات.
 
كما تابع محافظ بورسعيد، اليوم السبت، خلال جولة تفقدية، أعمال رفع كفاءة الطرق الداخلية بمنطقة قبضايا بنطاق حي الزهور،  رافقه خلالها فوزي الوالي رئيس الحي، ومسئولي الشركات المختصة بالتطوير، وذلك في إطار الخطة الشاملة لتطوير المحاور والطرق والميادين بمحافظة بورسعيد 
 
واستمع اللواء عادل الغضبان، إلى شرح تفصيلي حول الخطة الزمنية،  لتطوير الطرق الداخلية بالكامل داخل منطقة قبضايا،  ونسب تنفيذ العمل في وضع الانتر لوك و شبكات تصريف الأمطار وصيانة أعمدة الإضاءة وحفر ووضع طبقه الأساس لخطوط الصرف الصحي والتي تم  توصيلها بمحطه الصرف الجديدة بالمنطقة، وجاري العمل في الرصف بالطبقة الأسفلتية . 
 
ووجه اللواء عادل الغضبان بالإسراع في معدلات العمل،  وتكثيف الجهود لسرعة نهو الأعمال في أقرب وقت وفتح الطرق لتيسير حركة المارة والسيارات، وأشار إلى أنه يتم تطوير عدد من الطرق بحي الزهور بالتوازي، لرفع كفاءة وتجميل الشوارع بحي الزهور والذي يعد اكثر الاحياء كثافة سكنية، مشددا على الإلتزام بالخطة الزمنية المقررة للانتهاء من أعمال التطوير.
أعمال تطوير منطقة قبضايا
أعمال تطوير منطقة قبضايا

تطوير شارع السيد سرحان
تطوير شارع السيد سرحان

تطوير منطقة قبضايا بالزهور
تطوير منطقة قبضايا بالزهور

رئيس حى الزهور في الجولة
رئيس حى الزهور في الجولة

منطقة قبضايا
منطقة قبضايا

المحافظ وعدد من الجهات التنفيذية
المحافظ وعدد من الجهات التنفيذية

تطوير الشارع
تطوير الشارع

تطوير شارع 23 يوليو ببورسعيد
تطوير شارع 23 يوليو ببورسعيد

تطوير شارع 23 يوليو
تطوير شارع 23 يوليو

جانب من تطوير الشارع
جانب من تطوير الشارع
 
 

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اخبار محافظة بورسعيد

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