محافظ بورسعيد: الانتهاء من تطوير شارع السيد سرحان بحي الزهور قريبا.. صور

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، عن وصول العمل في تطوير ورفع كفاءة شارع السيد سرحان بحي الزهور لمراحل متقدمة، حيث يجري العمل على قدم وساق لقرب الانتهاء من أعمال تطوير الشارع في أقرب وقت، جاء ذلك خلال جولة ميدانية موسعة لمحافظ بورسعيد لمتابعة أعمال تطوير عدد من الطرق بأحياء المحافظة، رافقه خلالها الأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الزهور، والمسئولين عن تطوير الشارع.

وأشار محافظ بورسعيد، أن شارع السيد سرحان بحي الزهور، يشهد أعمال تطوير على أعلى مستوى، تماشيًا مع الطفرة التي تشهدها بورسعيد مؤخرًا في منظومة الطرق والميادين، وذلك تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالتنسيق مع حي الزهور.

وأوضح أن التطوير شمل زيادة معدلات المسطحات الخضراء بامتداد الشارع، بالتوازي مع أعمال الرصف والتطوير الجارية، لتحقيق الإنسابية في حركة السيارات والمواطنين، من خلال توسعة الطريق وإعادة رصفه وزيادة معدلات الإضاءة، وإعادة تخطيط الشارع.

وأكد المحافظ أن حى الزهور يشهد الآن خطة رصف وتطوير عالية الكفاءة بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، كما تشهد أيضا أعمال التطوير تخطيط الشوارع والإهتمام بزيادة المسطحات الخضراء والزراعية، وإنشاء بالوعات للأمطار، لافتاً أن بورسعيد تحقق حالياً نقلة نوعية فى مجال تطوير الطرق توازيا مع تطوير المشروعات فى العديد من المجالات، موجها بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من تطوير الشارع في أقرب وقت.



شارع السيد سرحان ببورسعيد



تطوير شارع السيد سرحان