اليوم السابع
Ads
السبت، 13 أغسطس 2022 04:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بورسعيد: الانتهاء من تطوير شارع السيد سرحان بحي الزهور قريبا.. صور

السبت، 13 أغسطس 2022 02:40 م
محافظ بورسعيد: الانتهاء من تطوير شارع السيد سرحان بحي الزهور قريبا.. صور رئيس حى الزهور في الجولة
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، عن وصول العمل في تطوير ورفع كفاءة شارع السيد سرحان بحي الزهور لمراحل متقدمة، حيث يجري العمل على قدم وساق لقرب الانتهاء من أعمال تطوير الشارع في أقرب وقت، جاء ذلك  خلال جولة ميدانية موسعة لمحافظ بورسعيد لمتابعة أعمال تطوير عدد من الطرق بأحياء المحافظة، رافقه خلالها الأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الزهور، والمسئولين عن تطوير الشارع.

وأشار محافظ بورسعيد، أن شارع السيد سرحان بحي الزهور، يشهد أعمال تطوير على أعلى مستوى، تماشيًا مع الطفرة التي تشهدها بورسعيد مؤخرًا في منظومة الطرق والميادين، وذلك تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالتنسيق مع حي الزهور.

وأوضح أن التطوير شمل زيادة معدلات المسطحات الخضراء بامتداد الشارع، بالتوازي مع أعمال الرصف والتطوير الجارية، لتحقيق الإنسابية في حركة السيارات والمواطنين، من خلال توسعة الطريق وإعادة رصفه وزيادة معدلات الإضاءة، وإعادة تخطيط الشارع.

وأكد المحافظ أن حى الزهور يشهد الآن خطة رصف وتطوير عالية الكفاءة بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، كما تشهد أيضا أعمال التطوير تخطيط الشوارع والإهتمام بزيادة المسطحات الخضراء والزراعية، وإنشاء بالوعات للأمطار، لافتاً أن بورسعيد تحقق حالياً نقلة نوعية فى مجال تطوير الطرق توازيا مع تطوير المشروعات فى العديد من المجالات، موجها بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من تطوير الشارع في أقرب وقت.

 

شارع السيد سرحان ببورسعيد
شارع السيد سرحان ببورسعيد

 

تطوير شارع السيد سرحان
تطوير شارع السيد سرحان

 

رئيس حى الزهور في الجولة
رئيس حى الزهور في الجولة

 

 


بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

تطوير الطرق

شبكة الطرق



الموضوعات المتعلقة

بورسعيد الباسلة.. شعبها حصن مصر المنيع على مر العقود.. تماثيل على جوانب حديقة الشهداء رمز البطولات والمواقف الوطنية.. ساحة الحمام تضاهى المدن الأوروبية.. ومتحف النصر منارة ثقافية وفنية تحكى التاريخ.. صور

السبت، 13 أغسطس 2022 02:00 ص

مصرع شاب وإصابة آخر إثر حادث دراجة بخارية في بورسعيد

السبت، 13 أغسطس 2022 12:09 ص

المصطافون يتوافدون على شاطئ بور فؤاد هربا من موجة الحر.. صور

الجمعة، 12 أغسطس 2022 07:57 م

إصابة شاب بطلق ناري في الفخذ إثر اعتداء من آخرين ببورسعيد

الجمعة، 12 أغسطس 2022 05:48 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة