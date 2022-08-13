لو بتعانى من انسداد القلب.. 5 طرق صحية لعلاجه

مرض الشريان التاجي ، وهو حالة صحية خطيرة حيث يمكن أن يؤدي تراكم الترسبات في الشرايين إلى الحد من تدفق الدم ويؤدي إلى نوبة قلبية وسكتة دماغية، وهو أكثر أنواع أمراض القلب شيوعًا، هذا المرض هو تراكم اللويحات المحملة بالكوليسترول داخل الشرايين التي تغذي قلبك ، وهي عملية تعرف باسم تصلب الشرايين، وفى السطور القادمة سنوضح خمس طرق مجربة لفك انسداد قلبك ، وفقا لما نشره موقع "eatthis".
القلب
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