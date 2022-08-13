غداً.. انطلاق مشروع "مودة" لتأهيل المقبلين على الزواج فى جامعة سوهاج

تنظم جامعة سوهاج غداً فعاليات الدورة التدريبية لإعداد مدربى مشروع تأهيل المقبلين على الزواج "مودة"، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، وقال إن البرنامج التدريبى ينظم تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وتقام فى تمام الساعة التاسعة صباحاً بالقاعة الزحاجية بالحرم الحامعى القديم

وأوضح رئيس الجامعة، أن المشروع يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بهدف نشر الوعى بين الشباب المقبل على الزواج من أجل بناء حياة أسرية سليمة، مضيفاً ان الدورة التدريبة تستمر على مدار يومين.