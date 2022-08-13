"طب الأزهر" تنظم يوما علميا غدا حول الأمراض المعدية.. جدرى القرود وكورونا الأبرز

كتب لؤى على

تنطلق غدًا الأحد فعاليات اليوم العلمى لقسم أمراض الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية بكلية طب بنين الأزهر، حيث يتناول اليوم العلمى الذى يرعاه الدكتور حسين أبوالغيط عميد طب بنين، ويترأسه الدكتور عبده الشافعى رئيس القسم ومدير مستشفى باب الشعرية، أهم الموضوعات فى أمراض الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية مثل جدرى القرود ، التهاب الكبد الحاد غير معروف المصدر فى الأطفال، والجديد فى فيروس كورونا ومتحوراته بمشاركة عدد من الأساتذة والباحثين وذلك بقاعة الاحتفالات بمبنى الدكتور طلعت بمستشفى باب الشعرية.

يشار إلى أن ذلك يأتى ضمن الاهتمامات العلمية التى تقوم بها الجامعة لمواكبة الواقع المعاصر بتوجيهات الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على المستشفيات.