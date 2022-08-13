اليوم السابع
Ads
السبت، 13 أغسطس 2022 04:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"طب الأزهر" تنظم يوما علميا غدا حول الأمراض المعدية.. جدرى القرود وكورونا الأبرز

السبت، 13 أغسطس 2022 04:09 م
"طب الأزهر" تنظم يوما علميا غدا حول الأمراض المعدية.. جدرى القرود وكورونا الأبرز جدرى القرود
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنطلق غدًا الأحد فعاليات اليوم العلمى لقسم أمراض الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية بكلية طب بنين الأزهر، حيث يتناول اليوم العلمى الذى يرعاه الدكتور حسين أبوالغيط عميد طب بنين، ويترأسه الدكتور عبده الشافعى رئيس القسم ومدير مستشفى باب الشعرية، أهم الموضوعات فى أمراض الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية مثل جدرى القرود، التهاب الكبد الحاد غير معروف المصدر فى الأطفال، والجديد فى فيروس كورونا ومتحوراته بمشاركة عدد من الأساتذة والباحثين وذلك بقاعة الاحتفالات بمبنى الدكتور طلعت بمستشفى باب الشعرية.
 
يشار إلى أن ذلك يأتى ضمن الاهتمامات العلمية التى تقوم بها الجامعة لمواكبة الواقع المعاصر بتوجيهات الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على المستشفيات.

جدرى القرود

جامعة الازهر

الكبد

التهاب الكبد



الموضوعات المتعلقة

مجلس كلية طب الأزهر يطلق اسم الدكتور المحرصاوي على قاعة الاختبارات الإلكترونية الكبرى

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 09:26 م

مستشفى طب الأزهر بأسيوط يفتح أبوابه للكشف عن أمراض السكر والكلى بالمجان

الإثنين، 28 فبراير 2022 11:49 ص

خبير يحذر من تفشى جدرى القرود ليصبح الوباء القادم بعد زيادة الإصابات بأمريكا

السبت، 13 أغسطس 2022 02:43 م

الصحة العالمية تغير تسمية اثنتين من نسخ جدري القردة تجنبا للتمييز تجاه إفريقيا

السبت، 13 أغسطس 2022 08:00 ص

4 خرافات حول فيروس جدرى القرود وتصحيحها

الجمعة، 12 أغسطس 2022 02:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة