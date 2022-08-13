خبير يحذر من تفشى جدرى القرود ليصبح الوباء القادم بعد زيادة الإصابات بأمريكا

كتبت أمل علام

حذر الخبير الدكتور جوزيف أيزنبرج من جامعة ميتشيجان، من أن جدري القرود هو الوباء التالي ولكن ليس مثل تفشي كورونا، حيث وصل عدد الإصابات في الولايات المتحدة إلى 10758، وهو الأعلى في العالم.

قال الدكتور جوزيف أيزنبرج من جامعة ميتشيجان، إن "جدري القرود هو الوباء القادم" مع استمرار انتشاره السريع حول العالم، وسجلت أمريكا 10758 حالة إصابة مؤكدة، وهو أكبر انتشار للفيروس في العالم، حوالي خمس الحالات المكتشفة في الولايات المتحدة موجودة في ولاية نيويورك وحدها، وهي أكبر نسبة في أي دولة أخرى.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فان تفشي الفيروس جعل الخبراء يفكرون في تقسيم جرعات اللقاح إلى أخماس لتوسيع استخدام الإمدادات المحدودة.

حذر أحد الخبراء من أن جدري القرود سيصبح الوباء التالي الذي يضرب العالم، حيث تسبب التفشي الحالي للفيروس في أكثر من 30 ألف حالة في جميع أنحاء العالم - مع اكتشاف حوالي ثلث الإصابات في الولايات المتحدة وحدها، موطن أكبر انتشار في الولايات المتحدة.

أكد الدكتور جوزيف أيزنبرج، عالم الأوبئة بجامعة ميتشيجان، إنه يعتقد أن الفيروس سيصبح الوباء التالي في الولايات المتحدة، لكنه لن يصل إلى نفس مستويات كورونا، وتأتي تعليقاته مع بدء تفشي المرض في البلاد بالخروج عن نطاق السيطرة.

سجل مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي" CDC " 366 اصابة أخرى يوم الخميس، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إلى 10758 حالة.

وقالت الصحيفة، إنه أدى الارتفاع المفاجئ في عدد الحالات واحتمال تحول الفيروس إلى جائحة إلى تهافت مسؤولي الصحة، حيث تواجه أمريكا نقصًا هائلاً في اللقاحات، حيث يتوفر حوالي 1.1 مليون فقط.

يقال إن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) تفكر في تقسيم اللقطات إلى أخماس لجعل الإمدادات المحدودة تذهب إلى أبعد من ذلك - على الرغم من تعرضها لانتقادات بسبب هذه الخطوة نظرًا لقلة البيانات التي تدعمها.

وقالت الصحيفة، إنه ينتشر عالميًا من خلال العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، وفي الولايات المتحدة، تتزايد الحالات بسرعة إلى الآلاف.

وأوضحت الصحيفة، إنه نوع مختلف من الوباء عما نراه في كورونا، لأنه أقل عدوى بكثير ويؤثر حاليًا على مجموعة خطر معينة تتضمن اتصالًا وثيقًا وحميمًا للغاية، مضيفا، إنه جائحة، لكنه لا يشبه جائحة كورونا.

يعتقد الخبراء، إن الاهتمام المتزايد بالفيروس يساعد في مكافحته، على الرغم من ذلك، مما يجعل المتوسط ​​أكثر وعياً بانتشاره وكيفية اكتشاف الحالة المحتملة.

انتشر الفيروس بسرعة، تم اكتشاف أكثر من نصف إجمالي الحالات التي تم اكتشافها وهى 10758 حالة مؤكدة في الولايات المتحدة - 5569 - خلال الأيام الـ 11 الماضية وحدها.

وقالت الصحيفة، إن أكثر من خُمس الحالات في الولايات المتحدة موجودة في نيويورك، حيث تم تأكيد 2187 حالة، موضحة، إنه في كاليفورنيا (تم تأكيد 1892 حالة إصابة بجدرى القرود) وفلوريدا (1053) وهما الولايتان الأخريان الوحيدتان اللتان سجلتا كل منهما أكثر من 1000 حالة.

تم اكتشاف الفيروس في 49 ولاية ومقاطعة كولومبيا، مع بقاء ولاية وايومنج عند مستوى الصفر، ارتفعت أرقام الحالات في الأسابيع الأخيرة، لأسباب متعددة على الأرجح، وسعى مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بشكل كبير من جهود الاختبار، حيث تمكنت الدولة من اختبار حوالي 80 ألف شخص كل أسبوع.

أصبح الأمريكيون الآن أكثر وعيًا بجدرى القرود أيضًا، ومن المرجح أن يسعى الشخص الذي يعاني من الأعراض إلى الحصول على رعاية طبية، كما أن الأطباء أكثر يقظة لفحص أعراض المرض على شخص ما.

يبدو أن المسؤولين قد فوجئوا بهذا التفشي، على الرغم من ذلك، مما أدى إلى نقص أولي في الاختبارات ونقص إمدادات اللقاحات التي لا تزال تعيق الاستجابة، عندما أصبحت اللقاحات متاحة في المراكز السكانية الرئيسية مثل مدينة نيويورك، تم ملء المواعيد في غضون دقائق بسبب الطلب المرتفع للغاية عليها، ومن أجل تهدئة النقص في لقاح جينيوس Jynneos ، لجدرى القرود يخطط المسؤولون، لإيصال جرعات من اللقاح لا تتجاوز 0.1 مللي لتر (مل) - وهو انخفاض كبير من الجرعة القياسية 0.5 مل.

إنهم يعتقدون أن استخدام الحقن بطريقة يمكن من خلالها توصيل اللقاح بين طبقات الجلد بدلاً من تحت دهون الجلد - سيضمن أن اللقاح فعال بنفس القدر، لكن هناك بعض الأسئلة حول ما إذا كانت هذه هي الخطوة الصحيحة، في عام 2015، جمع الباحثون أن لقاحات الجدري كانت فعالة بنفس القدر عند إعطائها بجرعات أصغر إذا تم إجراء الحقن داخل الجلد.

قال الدكتور سكوت جوتليب رئيس هيئة الأغذية والأدوية الامريكية السابق، إن الوصول إلى اختبارات ولقاحات جدري القرود سوف يحتاج إلى التوسع للسيطرة على تفشي المرض الحالي، تطلب شركة الأدوية الدنماركية العملاقة إجراء المزيد من التجارب على فعالية الجرعات الأصغر قبل أن تُصلح الأمة إستراتيجيتها للقاحات، يخشى بعض المسؤولين أن يكون الفيروس قد أفلت بالفعل من تلك الشبكة الجنسية وهو الآن في مجموعات أخرى أيضًا.

طالب جوتليب، إن أي شخص يعاني من حالة غير نمطية من القوباء المنطقية أو الهربس يجب اختباره لجدري القرود في هذه المرحلة، حيث سيؤدي توسيع الاختبار إلى العثور على المزيد من الحالات، مما يمنح المسؤولين مزيدًا من المعلومات التي يمكنهم استخدامها للسيطرة على تفشي المرض، أو سيؤكد أن المزيد من الأشخاص سلبيون ويؤكدون المناطق التي لا ينتشر فيها الفيروس، وعلى الرغم من مخاوفه، لا يعتقد جوتليب أن الفيروس قد وصل إلى نقطة ينبغي أن يقلق فيها المواطن الأمريكي العادي.

وأوضح: "لا أعتقد أن هذا شيء يحتاج الناس إلى القلق بشأنه بشكل عام"، مضيفا، أعتقد أن حدوث هذه العدوى في المجتمع الأوسع لا يزال منخفضًا للغاية، لا يزال خطر ملامستك لجدري القرود منخفضًا للغاية خارج شبكات اجتماعية معينة حيث ترى معدل إصابة أعلى.