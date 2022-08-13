ضبط 1821 قرص مخدر بحوزة ديلر في القاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة الأمن بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة بضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لحيازته أقراص مخدرة بقصد الإتجار، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية "، مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من المنطقة سكنه مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (1821 قرص لعدة عقاقير مخدرة – قطعة سلاح أبيض "كتر" – مبلغ مالى - هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض بقصد حماية نشاطه الإجرامى وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه .