"شئون المسجد النبوى" تنهى المرحلة الأولى لمشروع دار ضيافة الأطفال

أنهت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، المرحلة الأولى من مشروع دار ضيافة الأطفال، في الجهة الشمالية الشرقية من ساحات المسجد النبوي الشريف، وذلك وفق بيان لسفارة السعودية.
وأوضحت الوكالة أن المشروع الذي يبلغ مساحته الإجمالية 268 مترا مربعا، الواقع بين مخرج 339 و340 من مخارج ساحات المسجد النبوي، يهدف إلى خلق بيئة ترفيهية وإثرائية آمنة للطفل تساعد في إعطاء فرصة مناسبة للزوار من أداء صلاتهم وزيارتهم وعباداتهم بكل سهولة ويسر.
بلغ عدد المتطوعين في المسجد النبوي خلال شهري ذي القعدة وذي الحجة، (2274) متطوعًا، وبإجمالي ساعات تطوعية بلغت (97605)، بمشاركة أكثر من 12 جهة، كما بلغ عدد المبادرات المقدمة 8 مبادرات.
يأتي ذلك ضمن جهود وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي من خلال الإدارة العامة للعمل التطوعي، على تنظيم الأعمال التطوعية في المسجد النبوي التي تعد من أهم الروافد المساندة في تقديم الخدمات وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الوصول لأكثر من مليون متطوع في المملكة بحلول 2030.وفق بيان لسفارة السعودية.
وتعمل الإدارة العامة للتطوع برئاسة المسجد النبوي على استقطاب المتطوعين وتنظيم الأعمال التطوعية في خدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه، من خلال استقطاب أكثر من 1000 متطوع وبفرص تطوعية متنوعة مقسمة على فترات متعددة، وتقوم الإدارة من خلال مراقبيها بمتابعة المتطوعين في المسجد النبوي وتسهيل أمورهم وتوجيههم ليؤدوا أعمالهم على أكمل وجه.
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