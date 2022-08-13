سيارات الأحوال المدنية المتنقلة تغزو المحافظات تسهيلا على المواطنين

كتب محمود عبد الراضي ـ محمد أبو ضيف

قرر قطاع الأحوال المدنية، استمرار قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً، اعتباراً من اليوم 13 الجارى، لاستهداف المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، لتقديم كافة خدمات القطاع للمواطنين.

ويتم ذلك بنطاق محافظات (القاهرة "أمام المركز النموذجى بكارفور المعادى"، – الجيزة "أمام سجل الصف – أمام "كايرو مول" – القليوبية "أمام سجل شبرا الخيمة أول – أمام سجل شبرا الخمية ثانى – أمام سجل شبين القناطر – أمام سجل طوخ " – الإسكندرية "بجوار نقطة شرطة محطة الرمل – بجوار مسجد سيدى بشر" – مطروح "أمام مول العلمين أسكوير" – دمياط "أمام سجل دمياط الجديدة" – الغربية "بجوار مركز المعلومات الفرعى بطنطا – أمام سجل كفرالزيات – أمام سجل زفتى" – المنوفية "أمام سجل مركز منوف – أمام منفذ إصدار الوثائق بأشمون – أمام سجل مدنى أشمون" – كفرالشيخ "أمام مقر إدارة الأحوال المدنية بكفرالشيخ" – المنيا بمراكز "مغاغة – بنى مزار – سمالوط" – سوهاج "أمام سجل مدنى مركز البلينا" – قنا "أمام نقطة شرطة الكنوز" – الأقصر "أمام سجل القرنة").

ولاقت تلك القوافل قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى عليهم من خلال إستخراج أوراقهم الثبوتية فى سهولة ويسر وبصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد ، ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم كافة الخدمات الشرطية الجماهيرية.