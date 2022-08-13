اليوم السابع
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سقوط عاملين من على سقالة محارة بالقصاصين فى الإسماعيلية

السبت، 13 أغسطس 2022 07:38 م
سقوط عاملين من على سقالة محارة بالقصاصين فى الإسماعيلية إسعاف - أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أصيب عاملان بإصابات مختلفة ما بين وكسور وجروح نتيجة سقوطهما من على سقالة أثناء قيامهما بأعمال المحارة بمنزل بعزبة النجع دائرة مركز القصاصين بالإسماعيلية وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهما ورعايتهما طبيًا. 

 

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بسقوط عاملين من على سقالة أثناء قيامهما بأعمال المحارة بمنزل بعزبة النجع دائرة مركز القصاصين بالإسماعيلية.

 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ كما تم الدفع بسيارتين إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية وأسفر الحادث عن إصابة كلا من سامح حسن حسن 41 عاما مقيم التل الكبير مصاب كسر مضاعف بالساعد الأيمن وأحمد على حسن 23 عاما مقيم نفس العنوان مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقرى وكسر مضاعف بالساعد الأيسر.

 

تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهما ورعايتهما طبيا وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق. 

 


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