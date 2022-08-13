رئيس جامعة بنها يستقبل وفدا من وحدة تأهيل المعامل للاعتماد الدولى بالتعليم العالى

القليوبية - إبراهيم سالم

استقبل الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، فريق من وحدة تأهيل المعامل للاعتماد الدولي بوحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي، حيث ضم الوفد كل من الدكتور محمود وفيق، والدكتور فرحات سعد استشاريي وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود عراقي المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب البشرى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود عبدالغفار مدير وحدة إدارة مشروعات التطوير بالجامعة، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومديري الوحدات والمعامل بكلية الطب البشرى.

وقال الدكتور جمال سوسه، إن هذه الزيارة تأتي لتقديم الدعم الفني ومتابعة مشروع معمل السموم والمخدرات بكلية الطب، بالإضافة إلى متابعة المشروعات السابق تمويلها بمعامل الكشف المبكر عن الأورام، والبيولوجيا الجزيئية والتحاليل الطبية الدقيقة بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى تطوير وتحديث المعامل البحثية والخدمية الموجودة بكلية الطب، وذلك بإمداد هذه المعامل بأحدث الأجهزة والتجهيزات اللازمة لإجراء أبحاث علمية تطبيقية وتقديم خدمات مجتمعية متميزة وتطبيق نظام للجودة والحصول على أعلى دقة للنتائج وفقا للمواصفة الدولية.



جانب من الزيارة