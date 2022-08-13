اليوم السابع
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"حياة كريمة" ببنى سويف: 23 مشروعا فى القطاع الصحى بقرى مركز ببا

السبت، 13 أغسطس 2022 10:00 ص
"حياة كريمة" ببنى سويف: 23 مشروعا فى القطاع الصحى بقرى مركز ببا جانب من المشروعات
بنى سويف هانى فتحى

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قال مدحت  صلاح رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف أن قرى مركز ببا تشهد تنفيذ 23 مشروعا فى القطاع الصحى ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركزى ببا وناصر بمحافظة بنى سويف.
 
وقال مدحت صلاح لـ"اليوم السابع" إنه يجرى العمل فى مشروع تنفيذ وحدة طب الأسرة بقمبش، لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي مركز ببا في القطاع الصحي، وذلك ضمن 23مشروعاً يجرى تنفيذها في القطاع.
 
واضاف مدحت صلاح  أن المشروعات التى يتم تنفيذها في قطاع الصحة تشمل إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية والتي يتم تنفيذها طبقا لمعايير التأمين الصحي.

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