حملة مكبرة لرفع الإشغالات وتحرير محاضر لكافيهات تقدم الشيشة بالمحلة.. صور

الغربية عادل ضرة

شن حى أول المحلة تحت إشراف أحمد المغاورى، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بنطاق الحى وإعادة فتح الطرق أمام المارة والسيارات والمرور على المقاهى والكافيهات، بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة العميد أحمد حماد رئيس قسم شرطة مرافق الغربية، والمقدم طه عتلم قائد مرافق المحلة.

وأسفرت الحملة عن رفع العديد من الإشغالات وتحرير العديد من المحاضر للمخالفين، كما تمت مصادرة عدد من الشيشه بالكافيهات والمقاهى والتشديد والتنبية على أصحاب المحلات بترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيض الإنارة تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء مع ضرورة رفع جميع الإشغالات من أمام المحالات والالتزام بمواعيد وقرارات الغلق.