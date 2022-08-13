اليوم السابع
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حملة مكبرة لرفع الإشغالات وتحرير محاضر لكافيهات تقدم الشيشة بالمحلة.. صور

السبت، 13 أغسطس 2022 08:57 ص
حملة مكبرة لرفع الإشغالات وتحرير محاضر لكافيهات تقدم الشيشة بالمحلة.. صور جانب من الحملة
الغربية عادل ضرة

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شن حى أول المحلة تحت إشراف أحمد المغاورى، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بنطاق الحى وإعادة فتح الطرق أمام المارة والسيارات والمرور على المقاهى والكافيهات، بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة العميد أحمد حماد رئيس قسم شرطة مرافق الغربية، والمقدم طه عتلم قائد مرافق المحلة.
   
وأسفرت الحملة عن رفع العديد من الإشغالات وتحرير العديد من المحاضر للمخالفين، كما تمت مصادرة عدد من الشيشه بالكافيهات والمقاهى والتشديد والتنبية على أصحاب المحلات بترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيض الإنارة تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء مع ضرورة رفع جميع الإشغالات من أمام المحالات والالتزام بمواعيد وقرارات الغلق.
 
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جانب من الحملة

 

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جانب من الحملة

 

 

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جانب من الحملة

 

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جانب من الحملة

 

 

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جانب من الحملة

 

 

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جانب من الحملة

 

 

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جانب من الحملة

 

 

PHOTO-2022-08-13-01-06-07_2
جانب من الحملة

 

 

PHOTO-2022-08-13-01-06-07_3
جانب من الحملة

 

 

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جانب من الحملة

 

 

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جانب من الحملة

 

 

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جانب من الحملة

 

 

PHOTO-2022-08-13-01-06-08_2
جانب من الحملة

 

 

PHOTO-2022-08-13-01-06-08_3
جانب من الحملة

 

 

PHOTO-2022-08-13-01-06-09
جانب من الحملة

 

 

PHOTO-2022-08-13-01-06-09_1
جانب من الحملة

 

 

PHOTO-2022-08-13-01-06-09_2
جانب من الحملة

 

 

PHOTO-2022-08-13-01-06-09_3
جانب من الحملة

 

 

PHOTO-2022-08-13-01-06-09_4
جانب من الحملة

 

 

PHOTO-2022-08-13-01-06-10
جانب من الحملة

 

 

PHOTO-2022-08-13-01-06-10_1
جانب من الحملة

 

 

PHOTO-2022-08-13-01-06-10_2
جانب من الحملة

 

 

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جانب من الحملة

 

 

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جانب من الحملة

 

 


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