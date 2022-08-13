حملات لإزالة التعديات والبناء المخالف بمراكز ومدن الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شنت الاجهزة التنفيذية بالشرقية، حملات مكبرة لإزالة التعديات والبناء المخالف، تنفيذا لتعليمات المحافظ الدكتور ممدوح غراب، لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية، لإزالة أي تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها وشن الحملات اليومية لرصد البناء العشوائى بدون ترخيص وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون وتطبيق القانون على المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتصدي لحالة بناء مخالفة عبارة عن دور رابع علوى بشارع سعد زغلول وعلي الفور تم الإزالة الفورية للمخالفه ، كما تم التصدي لمحاولة بناء مخالف على الأرض الزراعيه بقرية الولجا التابعه للوحده المحليه بملامس.

وفي سياق متصل، قامت الوحدة المحلية بالجُديدة بإيقاف أعمال إعادة تطوير منزل على مساحة 120 متر خارج الحيز العمرانى بقرية ميت بشار وعلى الفور تم الإزالة الكلية وتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية.

كما تمكنت رئاسة حى ثان الزقازيق من إزالة سقف مخالف بالطابق الأخير بأحد العمارات في منطقة حسن صالح بالتعاون مع قسم شرطة ثان الزقازيق وتم تحرير محضر لصاحب العقار، وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بإزالة غرفة تم بناؤها بالطوب الدبش علي أرض زراعية علي مساحة 9 متر بناحية دعبس بنطاق الوحدة المحلية بالملاك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحليه بغيته بإزالة حجره مقامه بالطوب الاحمر بالمخالفة علي مساحة 41 متر بناحية عزبة الحناوي وتمت الإزاله كليا واتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالف.