حملات النظافة وصيانة أعمدة الإنارة بمراكز ومدن وقرى المنوفية.. صور

المنوفية - فريق المحافظات

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على تكثيف الجهود ورفع تجمعات القمامة بنطاق المحافظة للحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي وتوفير بيئة صحية تليق بالمواطنين.

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع أعمال منظومة النظافة بقرى شنتنا الحجر وأبو مشهور وطوخ طنبشا وكفر عليم وطنبشا والدبايبة والطريق السريع وتسوية وتمهيد طريق جنزور - شبين الكوم، وذلك بإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية، كما تابع رئيس المدينة أعمال صيانة محول عزبة الرجابية بأبو مشهور وطريق مسجد الرضوان بقرية هورين وتم تركيب كشافات الليد الجديدة بقرية جنزور لتحسين الرؤية البصرية والحد من الحوادث.

فيما تابعت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور أعمال رفع تراكمات القمامة ونواتج التطهير بنطاق الوحدة المحلية بميت عفيف وطريق الباجور/منوف وشوارع داير الناحية ببخاص بسبك الضحاك وجسر ترعة راضى بكفر الدوار و ترعه الفوارة، بالإضافة إلى رفع 20 طن من المخلفات بشوارع الجيش ، ٢٣يوليو، بنها حتى كوبرى عوض حسن، المقابر وبحرى السكة الحديد، بورسعيد، المحطة والسوق النموذجي والأربعين والغفارة، وبلال خلف مركز الشرطة، بنك الإسكندرية، وكذا شارع سيدى يونس، سيدى صلاح، محمود الطويل، طعيمة، فضلا عن متابعة تسوية وتمهيد طريق كفر الدوار وكفر محمود ورفع نواتج التطهير لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، فيما تم متابعة أعمال صيانة شبكات الإنارة بقرية سمان بكفر الخضرة وزراعة أعمدة انارة بطريق جسر ترعة العطف بقرية المقاطع بالوحدة المحلية بمناوهلة.

كما تابعت رئيس حى غرب شبين الكوم إنتظام سير العمل بمنظومة خدمات الجمع المنزلى ونظافة الشوارع والمرافق العامة بنطاق الحى، مؤكدة بأن المنظومة الجديدة تهدف إلى تقديم خدمات نقل وجمع المخلفات البلدية من المنبع بالمناطق السكنية والتجارية ومخلفات الأسواق والتجمعات الصناعية والمبانى الحكومية، كما تابعت رئيس حي شرق شبين الكوم أعمال رفع تراكمات القمامة خلال الفترتين الصباحية والمسائية بعدد من الشوارع الرئيسية والميادين العامة، فضلا عن متابعة أعمال رفع نواتج التطهير بترعة عبد العزيز باشا فهمى ونقلها للمدفن الصحي بالسادات، وكذا متابعة أعمال السيارة المكنسية بنطاق كوبرى مبارك وعمر أفندى للارتقاء بالمظهر العام والحفاظ على الشكل الجمالى .

وأفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا عن انتظام سير العمل بمنظومة النظافة بقرى كفور الرمل وميت بره وقرية شرانيس التابعة للوحدة المحلية ببجيرم، بالإضافة إلى شن حملات مكثفة لرفع كافة الإشغالات والتعديات بالطريق العام بميدان المحكمه وامام مستشفي قويسنا ومنطقة تيمور وامام موقف كفور الرمل بالوحدة المحلية بميت برة، وكذا إزالة الإعلانات المخالفة والغير مرخصة بالوحدة المحلية بأشليم مع التنبيه على أصحاب المحلات العامة بالسير في إجراءات التراخيص من الجهات المعنية حفاظا على حقوق الدولة .

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء أعمال إصلاح خلية الإنارة بالطريق العام بزاوية البقلي وخلية المنشار وبداية من الوحدة القروية مروراً أبو كلس ودناصور حتى مدخل طريق كفر دنشواي، فضلا عن متابعة إصلاح وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة بمدخل قرية بدراجيل ومنطقة سيدي صالح بسلامون قبلي.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف حملة نظافة مكبرة بالأرصفة الجانبية بشارع بورسعيد وطريق الجوازات والعامرية وقرية صنصفط والحامول، وكذا متابعة أعمال النظافة وتطهير ترعة منحر غمرين وامام محطة الحامول وطريق الكيلو25 بقريه بهواش ومشروع سبل بزاوية رزين وطريق كفر شبرابلولة المؤدي الي عزبه الصعايده، كما تم متابعة صيانة شبكات الإنارة بطريق طملاى الصينيه والحامول / سرس الليان وعزبه أمام بهيت وتم مراجعة كافة النزلات الكهربائية والعوازل حفاظا على أرواح المواطنين.

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع أعمال رفع تراكمات القمامة بمقلب تلا العمومى وعدد من الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة وذلك بإستخدام لتحسين الرؤية البصرية والحفاظ على الشكل الجمالى.

ومن جانبه تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات أعمال منظومة النظافة بالوحدة المحلية بكفر داود ورفع تجمعات القمامة بجوار مدرسة طارق ابن زياد والسكة الحديد ومزلقان الخطاطبة وطريق المغاربة بمعدات الوحدة المحلية.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية والأحياء بضرورة الاستمرار في شن الحملات المكثفة والتعامل الفورى مع كافة بؤر تجمعات القمامة نقلها إلي المدفن الصحي بكفر داود، مناشدا جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها للحفاظ علي المظهر الحضاري لشوارع المحافظة وخلق بيئة صحية وآمنة للمواطنين.