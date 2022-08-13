تعرف على الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران الجديد

كتب زكى القاضي

تولى الفريق محمد عباس حلمى، قائد القوات الجوية المصرية، منصب وزير الطيران المدنى في التشكيل الوزاري الجديد، والذى أعلن الموافقة عليه مجلس النواب.

ولد الفريق محمد عباس في يناير 1961، وتخرج في إبريل 1982 ، وتم ترقيته إلى رتبة فريق في يوليو 2018 بعد توليه منصب قائد القوات الجوية.

حصل الفريق محمد عباس حلمى على بكالريوس طيران وعلوم عسكرية، وماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، وزمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية، والدورة العليا لكبار القادة، وتدرج في المناصب حتى وصل لقائد القوات الجوية المصرية.

حصل على عدة أنواط منها نوط الواجب العسكرى، وميدالية عن ثورة 25 يناير و 30 يونيو.