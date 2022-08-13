تأجيل محاكمة قاتل زوجته ووالدها بالإسماعيلية إلى دور أكتوبر المقبل

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية الدائرة الثالثة برئاسة المستشار هانى مطاوع وعضوية المستشارين محمد الملا وهشام عبدالمعز وأحمد حسن مدين، محاكمة قاتل زوجته ووالدها فى أول أيام رمضان الماضى بقرية نفيشة بالإسماعيلية، إلى جلسة دور الانعقاد الرابع من شهر أكتوبر المقبل لسماع المرافعة وطلبات الدفاع.

كان عجوز وابنته لقيا مصرعهما، طعنا بسلاح أبيض على يد زوج الأخيرة، وتوفى الرجل على الفور بينما تم نقل الزوجة للمستشفى وبذل الأطباء جهودا كبيرة لإنقاذها، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وكان اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع جريمة قتل مروعة صباح الأول من شهر رمضان الماضى، بقرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، بسيارتى إسعاف وتبين مصرع السيد عنانى أحمد 70 عاما مقيم فى قرية نفيشة بشارع المخرطة، وإصابة ابنته وتدعى ابتسام سيد عنانى، 39 عامًا، بعدة طعنات بسلاح أبيض، على إثر اعتداء زوج الأخيرة عليهما، وتم نقل جثمان الأب لمشرحة المجمع الطبى تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية من القبض على المتهم وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات إلى أن تمت احالته إلى المحاكمة الجنائية.