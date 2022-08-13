اليوم السابع
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السبت، 13 أغسطس 2022 01:03 م
أكرم القصاص
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بيطري الشرقية يضبط كمية من اللحوم والدواجن مخالفة خلال حملات تفتيشية

السبت، 13 أغسطس 2022 11:34 ص
بيطري الشرقية يضبط كمية من اللحوم والدواجن مخالفة خلال حملات تفتيشية حملات تفتيشية بمراكز ومدن المحافظة

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حررت مديرية الطب البيطري بالشرقية، 5 محاضر مخالفة، ضبطت خلالها 326 كجم لحوم ودواجن مخالفة، خلال حملات تفتيشية بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة و المطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية و البيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
ومن جهته أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم – أقسام الصحة بالإدارات البيطرية " بالإشتراك مع الجهات المعنية "مجالس المدن – الرقابة التموينية – مباحث التموين – الرقابة الصحية - الرقابة الإدارية بالشرقية "،  قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
 
وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 5 محاضر مخالفة و ضبط 326 كجم  لحوم ودواجن مخالفة مابين  26 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية و 300 كجم دواجن بدون بيانات مجهولة المصدر وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر أو غير الصالحة للإستهلاك الآدمي.
 

الشرقية

بيطري الشرقية

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