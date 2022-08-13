وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن زوارق حربية إسرائيلية لاحقت مراكب الصيادين العاملة في بحر محافظة رفح جنوبا، وأطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاهها، وأجبرت الصيادين على مغادرة البحر.



من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابين من طولكرم، أحدهما على حاجز عسكري في مدينة سلفيت.



وذكر نادي الأسير في طولكرم أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: جهاد سعد القيسي (24 عاما) بالقرب من بوابة جدار الفصل العنصري غرب بلدة زيتا شمالا، ومحمد خضر يونس (25 عاما)، في أثناء مروره على حاجز "أرئيل" شمال غرب مدينة سلفيت.



كما سرق مستوطنون، اليوم، بعض المستلزمات الزراعية في قرية "كيسان" شرقي بيت لحم,