ووصف الرئيس الأمريكي إقرار المشروع بالانتصار للشعب الأمريكي، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية صباح اليوم /السبت/.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن العائلات الأمريكية ستلاحظ انخفاضا فى أسعار الأدوية والرعاية الصحية بالإضافة إلى تكاليف الطاقة. 