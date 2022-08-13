رحب الرئيس الأمريكى جو بايدن بإقرار مجلس النواب الأمريكى مشروع قانون بقيمة 430 مليار دولار لمكافحة التضخم وتغيير المناخ وخفض أسعار الأدوية.
ووصف الرئيس الأمريكي إقرار المشروع بالانتصار للشعب الأمريكي، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية صباح اليوم /السبت/.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن العائلات الأمريكية ستلاحظ انخفاضا فى أسعار الأدوية والرعاية الصحية بالإضافة إلى تكاليف الطاقة.
يذكرأن، أقرّ الكونجرس الأمريكى فى تصويت نهائى، أمس الجمعة، خطّة الرئيس جو بايدن للمناخ والصحّة، وهو ما يُمثّل انتصاراً سياسياً مهماً للرئيس الديمقراطي قبل أقلّ من 3 أشهر من انتخابات تشريعيّة حاسمة.
ودفَع الديمقراطيّون بغالبيّتهم الضئيلة في مجلس النوّاب باتّجاه إقرار هذه الخطّة التي تزيد قيمتها على 430 مليار دولار، بعد تصويت مماثل في مجلس الشيوخ قبل بضعة أيّام.
ويفترض لهذه الخطّة أن تضع البلاد على طريق تحقيق أهدافها لناحية خفض الغازات المسبّبة للاحتباس الحرارى.
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