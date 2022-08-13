رحب الرئيس الأمريكى جو بايدن بإقرار مجلس النواب الأمريكى مشروع قانون بقيمة 430 مليار دولار لمكافحة التضخم وتغيير المناخ وخفض أسعار الأدوية.

ودفَع الديمقراطيّون بغالبيّتهم الضئيلة في مجلس النوّاب باتّجاه إقرار هذه الخطّة التي تزيد قيمتها على 430 مليار دولار، بعد تصويت مماثل في مجلس الشيوخ قبل بضعة أيّام.



ويفترض لهذه الخطّة أن تضع البلاد على طريق تحقيق أهدافها لناحية خفض الغازات المسبّبة للاحتباس الحرارى.