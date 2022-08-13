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أعربت وزارة الخارجية اليمنية عن تضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة تجاه كل مايهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

وأشادت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم/ السبت/ - بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية السعودية خلال تعقبها أحد المطلوبين الأمنيين في مدينة جدة والذي قام بتفجير نفسه أثناء القبض عليه، ما أسفر عن إصابة عدد من رجال الأمن وأحد المقيمين، معربة عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأعربت وزارة الخارجية، السبت، عن تضامُن جمهورية مصر العربية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة كل ما يُهدد أمنها واستقرارها، مؤكدةً على وقوفها مع المملكة في مواجهة كافة صور الإرهاب والعنف والتطرف.

وتؤكد مصر مجددًا على دعمها لما تتخذه السعودية من إجراءات وتدابير لصون أمنها وسلامة كافة الأشقاء بالمملكة من المواطنين وكذا المقيمين، مُثنيةً على يقظة السلطات السعودية وقدرتها على التعامل مع أحد العناصر المطلوبة أمنيًا، ومُعربة عن التمنيات بالشفاء العاجل للمُصابين.