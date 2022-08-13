اليوم السابع
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المرور تحرر 32 ألف مخالفة تجاوز للسرعة المقررة خلال 24 ساعة

السبت، 13 أغسطس 2022 12:40 م
المرور تحرر 32 ألف مخالفة تجاوز للسرعة المقررة خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (136550) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (32544) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(1895) مخالفة السير بدون تراخيص، و(7) مخالفات الدراجات النارية، و(8) مخالفات موقف عشوائى، و(16) مخالفة شروط التراخيص.
 
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

المخالفات المرورية

مخالفة مرورية

وزارة الداخلية



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