وأضاف المتحدث، في بيان السبت، أنه في إطار العمليات الاستباقية تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بالمنستير والمهدية من إلقاء القبض على خمسة أشخاص بصدد التحضير للقيام بعملية اجتياز للحدود البحرية خلسة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسى أنه باستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين بشأن المذكورين.