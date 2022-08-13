الجيزة: ضبط 50 طن سلع تموينية ومواد غذائية بمنشآت مخالفة بقصد التلاعب بأسعارها

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على استمرار الدور الرقابي الذي تؤديه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبالتعاون مع مديرية ومباحث التموين من تمشيط للأسواق والمحال العامة والمخازن وضبط المنشأت المخالفة والمتلاعبين بالسلع التموينية وكافة أشكال الغش والاحتكار لضمان سلامة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافه إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى .

وأوضح محافظ الجيزة أنه يتابع يومياً نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق أحياء و مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع مديرية التموين ومباحث التموين وإدارات الصحة والطب البيطرى والبيئة مؤكداً انه لن يسمح بالتلاعب بأقوات المواطنين أو الفساد وتحقيق الدور الرقابى بمنتهى الحزم .

وأشار محافظ الجيزة أن الحملات التي تم شنها علي مدار يومين أسفرت عن ضبط حوالي 50 طن سلع ومواد غذائية وتموينية متنوعه الضبطيات مابين أحتكار لسلع من قبل مخالفين أو منتجات منتهية الصلاحية وغير صالحه للاستخدام الادمي بعد فحصها من قبل المختصين .

وأشار تقرير تلقاه محافظ الجيزة من العميد يحي زغلول مدير مباحث التموين عن جهود الحملات التي أسفرت عن ضبط 35 ألف لتر سولار بمنطقة العياط قبل تهريبه وبيعه فى السوق السوداء بالاضافه الي ضبط سلع غذائية بمنطقة الوراق تصل إلى 35 طن سكر ، زيت ، أرز ، زيتون اسود بغرض الاحتكار وبعضها تمويني .

وشملت الجهود ضبط كمية من اللانشون والبسطرمه بمخزن بالوراق بكمية قدرها 13.40 طن مجهولة المصدر غير صالحه للاستخدام الادمي كما تم ضبط كمية من الخمور المستوردة والمحلية قدرها 2854 زجاجة بانواع مختلفة بنشاط يدار بدون ترخيص بمنطقة المنيرة .

وتثمن محافظة الجيزة الدور الهام للجهات الأمنية ومديرية التموين ومباحث التموين وأجهزة محافظة الجيزة فى مكافحة كافه أوجه الاستغلال او التلاعب باسعار السلع والمواد الغذائية التى تمس حياه المواطنين