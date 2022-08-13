التعليم العالى: دعم 8 مشروعات للجامعات الحكومية بتكلفة 100 مليون جنيه

كتب ــ محمد صبحى

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، والمدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي حول حصاد أداء وأنشطة مشروعات الوحدة خلال العام المالي 2021/2022.

وأفاد التقرير بتقديم الوحدة دعمًا لثمانية مشروعات بالجامعات الحكومية بلغ حوالي 100 مليون جنيه، موزعة علي النحو التالي: ( 58.5 مليون جنيه للجودة، 13 مليون جنيه للتأهيل للاعتماد، 135 ألف جنيه للبرامج الجديدة، 170 ألف جنيه للتخطيط الاستراتيجي ومرصد التعليم العالي وسوق العمل، 11 مليون جنيه لتطوير الكليات التكنولوجية، 13 مليون جنيه لتطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات، 6 ملايين لدعم التميز، 7 ملايين جنيه للقياس والتقويم، 10 ملايين جنيه لتأهيل المعامل للاعتماد الدولي)، فضلاً عن تقديم الدعم الفني لـ30 برنامجًا دراسيًا جديدًا بالجامعات.

وأشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من التطوير والتأهيل للاعتماد لـ 11 كلية خلال العام 2021/2022، بدعم مالي خلال العام الحالي يقدر بـ 9 ملايين جنيه، ليصل إجمالي الدعم المقدم لهذه المشروعات قرابة 22 مليون جنيه، إضافة إلى الدعم الفني المُقدم من خلال الزيارات الدورية لهذه المشروعات، مما ساهم في وصول عدد الكليات المعتمدة حتي الآن لـ 153 كلية، وعدد البرامج المعتمدة لـ 57 برنامجًا.

ولفت التقرير إلى أنه جارى تقديم الدعم المالي والفنى لتأهيل البرامج التعليمية للاعتماد الدولي لـ 12 كلية في 5 جامعات حكومية بإجمالي تمويل 31 مليون جنيه من الوحدة و15 مليون جنيه من الجامعات، وتم خلال هذا العام تقديم دعم مالي من الوحدة لهذه المشروعات يقدر بحوالى 7.5 مليون جنيه، ومن المقرر بدء زيارات الاعتماد الدولية لهذه المؤسسات خلال الربع الثاني للعام المالي القادم.

ونوه التقرير إلى قيام الوحدة بتطوير البنية التحتية الرقمية للكليات التكنولوجية بتكلفة تقدر بـ 34 مليون جنيه، وإعداد اللوائح الدراسية لـ 14 برنامجًا جديدًا بالجامعات التكنولوجية الجديدة، وجارٍ الانتهاء من 5 برامج أخري، فضلاً عن الانتهاء من إعداد الدليل المرجعي لـ 7 كليات تكنولوجية، والخطط الدراسية لكل من القطاع الصناعي وقطاع السياحة والفندقة والقطاع الصحي، إضافة إلى التعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتأسيس وتجهيز الجامعات التكنولوجية الجديدة الجاري إنشاؤها، فضلاً عن طرح دورة جديدة من المشاريع التنافسية للجامعات التكنولوجية، وكذلك تجهيز 44 وحدة تصحيح إلكتروني بالمعاهد على مستوي الجمهورية.

وأوضح التقرير قيام الوحدة بتقديم الدعم المالي والفني لتطوير وإنشاء 12 مركزًا من مراكز التميز البحثية والتعليمية والخدمية بالجامعات الحكومية بإجمالي 17.5 مليون جنيه، منها: مركز أبحاث العلوم الإنجابية، ووحدة التصميم الجرافيكي والاستشارات التصميمية، ومعمل الأوسكى لتنمية مهارات الطلاب التمريضية الإكلينيكية، وغيرها، فضلاً عن دعم وتمويل 22 فكرة مُبتكرة من المشروعات الابتكارية لطلاب التعليم العالي في 9 جامعات بإجمالي تمويل 1.5 مليون جنيه، منها: نموذج محطة طاقة شمسية مركزة، وسخان شمسي هجين لمزارع الاستزراع المائي، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وإنتاج مستحلبات نانوية من النباتات الطبية، إضافة إلى أنه تم طرح الدورة الخامسة للمشروعات التنافسية لتميز مؤسسات التعليم العالي؛ لدعم وتمويل إنشاء 5 مراكز تميز بحثية وتعليمية وخدمية بإجمالي تمويل 7.5 مليون جنيه، وكذلك الدورة الرابعة للمشروعات الابتكارية لطلاب التعليم العالي؛ لدعم وتمويل 12 فكرة مُبتكرة بإجمالي تمويل 900 ألف جنيه، وكذلك طرح الدورة الأولى للمشروعات الابتكارية لطلاب الجامعات التكنولوجية؛ لدعم وتمويل 9 أفكار مُبتكرة بإجمالي تمويل 700 ألف جنيه.

واستعرض التقرير حصاد مشروع القياس والتقويم، حيث تم عقد مصفوفة التدريب الخاصة بأساليب التقويم، وإعداد المفردة الاختبارية، وبنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية بواقع (16) برنامجًا تدريبيًا لعدد (2000) عضو هيئة تدريس من مختلف الجامعات المصرية، فضلاً عن استلام (9) مراكز للقياس والتقويم بالجامعات من مشروعات الدورة الخامسة، كما تم قبول مشروعين فى مجال القياس والتقويم و11 مشروعًا فى مجال إنشاء بنوك الأسئلة بالدورة الأولى، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري لتجهيز مبانى الاختبارات الإلكترونية بالجامعات، وتشكيل لجان لدراسة الاحتياجات والزيارات الميدانية، والنظر في العروض المُقدمة واختيار أنسبها، وفتح المنصات التعليمية (MS viva, MS education) لميكروسوفت لمنتسبى الجامعات المصرية، فضلاً عن التوسع فى مجال حماية البيانات وتأمين الشبكات للجامعات المُتلقية للخدمة، ودعم وتوجيه الجامعات للاستفادة بوحدات بنية تحتية متقاربة Hyper Converged Infrastructure ؛ لتحل محل الخوادم ووحدات التخزين التقليدية، وكذلك دعم الجامعات الراغبة في استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء بالتجهيزات اللازمة، مثل معامل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومعامل إنترنت الأشياء.

ولفت التقرير إلى قيام الوحدة بتنفيذ موقع مركزي؛ لتقديم الخدمات التكنولوجية باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للجامعات المصرية، من خلال آلية موحدة تتيح إنشاء المواقع والخدمات، بما يسهم فى نشر الخدمات التكنولوجية المتقدمة بطريقة ميسرة وآمنة لجميع العاملين بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف التقرير قيام الوحدة بإعداد برنامج عمل الحكومة لوزارة التعليم العالي، وموازنة البرامج والأداء، واستيفاء نماذج المُنظومة الوطنية للمتابعة والتقويم لوزارة التعليم العالي للعام المالي 2022/2023، والمُشاركة في تحديث خطة مصر للتنمية المُستدامة فيما يخص التعليم العالي، وإعداد موازنات البرامج والأداء المستهدفة للعام المالي 2022/2023 ، فضلًا عن تحديث خريطة الأنشطة والعمليات لمُنظومة البرامج والأداء، فضلاً عن تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات (ICTP)، والعمل على تطوير العديد من ملفات التحول الرقمي بوزارة التعليم العالى، فضلاً عن تطوير البنية التحتية للعديد من المحاور، منها: تجديد رخص حماية البيانات وتأمين الشبكات (Firewall) بنسبة 100% من احتياجات الجامعات، وتمويل الجامعات بنسبة 25% من إجمالي نسبة التعاقد، إضافة إلى تطوير البنية التحتية للمعاهد التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالي، ومُتابعة أنظمة التصحيح الإلكتروني.