التعديل الوزاري.. تعرف على الدكتور هانى سويلم وزير الرى الجديد

كتبت ــ أسماء نصار

ينشر "اليوم السابع " السيرة الذاتية، للعالم المصرى الدكتور هانى سويلم ، وزير الموارد المائية والرى الجديد.

أعد الدكتور هانى سويلم استراتيجية مصرية لإدارة المياه والطاقة لإنتاج الغذاء بالموارد المائية المحدودة، وهو أستاذ إدارة الموارد المائية والتنمية المستدامة، ومدير تنفيذى لوحدة "اليونسكو للتغيرات المناخية وإدارة المياه" فى جامعة آخن.

وأنشأ الدكتور هانى سويلم أول مركز فى الشرق الأوسط للتنمية المستدامة وأبحاث تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وحصل على الماجستير فى مجال المياه والبيئة من جامعة ساوث هامبتون بإنجلترا بامتياز، وقدم واحدة من أفضل رسائل الدكتوراه فى الهندسة فىجامعة آخن بألمانيا عام 2002 ونال الدرجة العلمية بامتياز.

كما عمل سويلم فى الأمم المتحده منسقا لبرامج التعليم والتدريب فى مجال المياه، كما ساهم فى مشروعات دولية فى أكثر من 20 دولة، وأسس أول مركز فى شمال إفريقيا للتعليم من أجل التنمية المستدامة الذى تم إقراره من جامعة الأمم المتحدة.

كما انشأ فى 2012 أول مركز فى الشرق الأوسط للتنمية المستدامة وأبحاث تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية لغرض الزراعة الحديثة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ونفذ فى مصرمشروعات بتمويل أوروبى 20 مليون يورو لتطوير البحث العلمى والتعليم العالى والتعليم الأساسى فى مصر من خلال مشروعه إديوكامب لتطوير المدارس المصرية الحكومية.

وشغل سويلم منصب المدير الأكاديمى لقسم "هندسة المياه"، إلى جانب منصبه كمدير تنفيذى لوحدة "اليونسكو للتغيرات المناخية وإدارةالمياه" فى جامعة آخن.

وأعد استراتيجية لمصر فى مجال إدارة المياه والطاقة من أجل إنتاج الغذاء اعتمادا على الموارد المائية المحدودة لمصر، وفرص تحلية المياهوانتاج المحاصيل والأسماك، وقاد فريقا بحثيا لإجراء أول تجربة بحثية فى مصر لاستخدام الطاقة الشمسية فى تحلية المياه، وأشرف على فريق بحثى لتطوير نظام محاكاة لفيضان نهر الراين لحماية المواطنين والمنشآت.

وفى 2008م ألف 21 كتابا من المراجع الدولية فى إدارة الموارد المائية، والتنمية المستدامة، والبيئة، وتطوير نظم التعليم.

وساهم فى كتابة كتب ومراجع علمية فى مجالات إدارة الموارد المائية، والتنمية المستدامة. ونشر أبحاثا وأوراقا بحثية فى 4 مؤتمرات علمية،وشارك فى 10 لجان دولية.