اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"البنتاجون" ينفى استخدام أسلحة أمريكية فى الهجوم على قاعدة جوية روسية بالقرم

السبت، 13 أغسطس 2022 11:09 ص
"البنتاجون" ينفى استخدام أسلحة أمريكية فى الهجوم على قاعدة جوية روسية بالقرم الجيش الروسى
أ ش أ

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نفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم السبت، استخدام أسلحة أمريكية فى الهجوم الذى استهدف قاعدة جوية روسية في شبه جزيرة القرم مؤخرًا.

وقال مسؤول رفيع في البنتاجون، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية،" إن الإدارة الأمريكية لم تزود أوكرانيا بما يسمح لها أو يمكنها من ضرب جزيرة القرم، مستبعدًا أن تكون الانفجارات ناجمة عن ضربة بواسطة صواريخ تكتيكية موجهة دقيقة متوسطة المدى، التي يمكن إطلاقها بواسطة منظومات هيمارس الموجودة في أوكرانيا.
ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن هذا الهجوم كان له أثر كبير على العمليات الجوية الروسية وعلى عناصر سلاح الجو.

يذكرأن، حذرت وزارة الخارجية الروسية، الولايات المتحدة من العواقب فى حال مصادرة الأصول الروسية لصالح أوكرانيا. 

وقال مدير إدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية الروسية ألكسندر دارتشيف، في تصريحات نقلتها قناة /روسيا اليوم/، اليوم /السبت/ - إن "أي أصول مرتبطة بطريقة أو بأخرى بالجانب الروسي، بما في ذلك الممتلكات الدبلوماسية، تبقى معرضة لخطر متزايد"، محذرا الأمريكيين من العواقب الضارة لمثل هذه التصرفات، والتي ستقضي بشكل نهائي على العلاقات الثنائية، وهو أمر ليس في مصلحة البلدين.

 


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