"البنتاجون" ينفى استخدام أسلحة أمريكية فى الهجوم على قاعدة جوية روسية بالقرم

وقال مسؤول رفيع في البنتاجون، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية،" إن الإدارة الأمريكية لم تزود أوكرانيا بما يسمح لها أو يمكنها من ضرب جزيرة القرم، مستبعدًا أن تكون الانفجارات ناجمة عن ضربة بواسطة صواريخ تكتيكية موجهة دقيقة متوسطة المدى، التي يمكن إطلاقها بواسطة منظومات هيمارس الموجودة في أوكرانيا.

ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن هذا الهجوم كان له أثر كبير على العمليات الجوية الروسية وعلى عناصر سلاح الجو.