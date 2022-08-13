البنتاجون: لا تهديد وشيك لسلامة محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية

استعبد مسئول عسكرى بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) وجود أي تهديد وشيك لسلامة محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا.
وحذر المسؤول الأمريكي - في الوقت ذاته - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية صباح اليوم /السبت/ - من تغير الأوضاع بشكل سريع هناك.
وأكد أن القوات الأوكرانية تحقق بعض المكاسب المحدودة شمالي خاركيف وتواصل عملياتها الهجومية في خيرسون.
يذكرأن، أفاد عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوريجيافلاديمير روجوف ، بأن قصف محطة زابوروجيا الكهروذرية سيتوقف، إذا تم طرد الجيش الأوكراني من المراكز السكنية في مارجانيتس ونيكوبول وتوماكوفكا.
وقال روجوف - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - إنه يمكن وضع حد ونهاية لهذا القصف، فقط بتحرير مارجانيتس ونيكوبول وتوماكوفكا - المراكز السكنية التي ينفذ منها هذا القصف - وكذلك بتحرير مدينة زابوروجيا - العاصمة الإدارية للمقاطعة، مشيرا إلى أنه بعد تحرير كل الأراضي الأوكرانية لن يكون هناك أي تهديد.
وتقع محطة زابوريجيا الكهروذرية قرب مدينة إينرجوجراد، وهي في الوقت الراهن تحت سيطرة الجيش الروسي.
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