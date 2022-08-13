اليوم السابع
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السبت، 13 أغسطس 2022 02:38 م
أكرم القصاص
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استمرار توافد طلاب الثانوية لتسجيل رغباتهم فى تنسيق المرحلة الأولى بجامعة المنصورة

السبت، 13 أغسطس 2022 01:40 م
استمرار توافد طلاب الثانوية لتسجيل رغباتهم فى تنسيق المرحلة الأولى بجامعة المنصورة استمرار توافد طلاب الثانوية لتسجيل رغباتهم
الدقهلية -فريق المحافظات

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شهدت جامعة المنصورة ، إقبالا كبيرا من خريجي الثانوية العامة، لتسجيل رغباتهم، في تنسيق المرحلة الأولى  2022، للقبول بالجامعات، وسط تعاون من العاملين داخل المكاتب، لما لديهم من خبرة كبيرة في إدخال الرغبات وتنظيمها على حسب مجموع الطالب. 
 
واستقبلت جامعة المنصورة بمكتب تنسيق المرحلة الأولى 2022‏ خريجي الثانوية العامة، لتسجيل رغباتهم ،‏ بداية من اليوم الخميس الماضى ، ولمدة 5 أيام، ‏بناء على تعليمات الدكتور محمود المليجي، القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة، وتوجيهات الدكتور محمد ‏عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور وليد الطنطاوي مدير مكتب تنسيق جامعة المنصورة. 
 
وأعدت الجامعة  5 معامل للحاسب الآلي لاستقبال الطلاب، وهي: 3 معامل بكلية التربية، ومعمل في كلية الصيدلة، بالإضافة إلى مكتب التنسيق المركزي بوحدة الخدمات الإلكترونية بالمدينة الجامعية بشارع جيهان، التي تستوعب 150 جهاز كمبيوتر.
 
وتم تخصيص لجنة من العاملين بمكتب التنسيق والذين لديهم معرفة بالبرامج النوعية بكليات الجامعة وتخصصاتها والرسوم الدراسية ، تم عمل لجان للاستعلامات للرد عل استفسارات الطلاب وشكاوى الطلاب .
 
الجدير بالذكر أن تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى لخريجي الثانوية العامة، يستمر حتى الإثنين 15-8-2022 على ‏موقع التنسيق الإلكتروني: 
‏‎ https://tansik.digital.gov.eg/application‏/‏
 
 
استمرار توافد طلاب الثانوية لتسجيل رغباتهم (1)
استمرار توافد طلاب الثانوية لتسجيل رغباتهم (1)

استمرار توافد طلاب الثانوية لتسجيل رغباتهم (2)
استمرار توافد طلاب الثانوية لتسجيل رغباتهم (2)

استمرار توافد طلاب الثانوية لتسجيل رغباتهم (3)
استمرار توافد طلاب الثانوية لتسجيل رغباتهم (3)

استمرار توافد طلاب الثانوية لتسجيل رغباتهم (4)
استمرار توافد طلاب الثانوية لتسجيل رغباتهم (4)

استمرار توافد طلاب الثانوية لتسجيل رغباتهم (5)
استمرار توافد طلاب الثانوية لتسجيل رغباتهم (5)

استمرار توافد طلاب الثانوية لتسجيل رغباتهم (13)
استمرار توافد طلاب الثانوية لتسجيل رغباتهم (13)

استمرار توافد طلاب الثانوية لتسجيل رغباتهم (14)
استمرار توافد طلاب الثانوية لتسجيل رغباتهم (14)

استمرار توافد طلاب الثانوية لتسجيل رغباتهم (15)
استمرار توافد طلاب الثانوية لتسجيل رغباتهم (15)
 

تنسيق جامعة المنصورة

إستمرار توافد طلاب الثانوية لتقديم الرغبات

جامعة المنصورة

تسجيل الرغبات

الدقهلية

المنصورة



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