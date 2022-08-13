إنقاذ قطة من السقوط من بلكونة منزل بالمنيا.. فيديو

المنيا-حسن عبد الغفار

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنيا، من إنقاذ قطة صغيرة كانت عالقة بإحدى بلكونات منزل بمنطقة طه حسين، كادت أن تسقط على الأرض ما دفع الاهالى إلى التواصل مع الحماية المدنية التى حضرت على الفور إلى مكان البلاغ.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا يفيد محاولة من أهالي منطقة طة حسين بمدينة المنيا إنقاذ قطة صغيرة عالقة في أحد شرفات شقة دون سكان بالطابق الثاني وحاول الأهالي إنقاذها لكن باءت جميع المحاولات منهم بالفشل.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتم أنقاذ القطة قبل سقوطها على الارض.