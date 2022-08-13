إصابة طالب وسيدة انقلبت بهما دراجة نارية في الدقهلية ‏

أصيب طالب وسيدة في محافظة الدقهلية اليوم بإصابات خطيرة، إثر انحراف دراجة نارية في منية النصر المنزلة، وهم في طريق العودة للمنزل محل إقامتهم، وأمام قريه برمبال القديمة، انحرف مقود القيادة من السائق ما تسبب في الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ميت سلسيل المركزي، إلا أنه لخطورة حالتهما جري تحويلهما إلي مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.
تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منية النصر من إدارة تأمين المستشفيات بوصول مصابين إلى مستشفى ميت سلسيل المركزي ادعاء حالت طريق إثر انحراف دراجة نارية أمام قرية برمبال القديمة.
انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلي مكان الحادث وتبين أن المصاب يدعي "أحمد محمد ابراهيم سمره"، 17 عامًا، طالب بالصف الأول بمدرسة الرياضي الزراعية، مصابا، بجرح بالوجه من الناحية اليسرى طوله حوالي 7 سم ، وكسر مفتوح بالفخذ الايسر وجرح بالساق اليسرى، وجرح طولي بالراقية ممتد إلى الصدر من الناحية اليسرى وجرح بالرأس، والمصابة سماح محمد نصر شلبي، 37 عامًا، ربه منزل، مصابه بجرح قطعي أعلى وبجانب العين اليسرى، تورم وكدمة أعلى واسفل العين اليسرى، ونزيف بالأنف وكسر بالفك، وجرح بالشفه السفلي من الناحية اليسرى واشتباه كسر بالزراع الأيسر، ومقيمين في قرية برمبال القديمة مركز منية النصر ولا يمكن استجوابهما.
وقرر أطباء مستشفى ميت سلسل المركزي بتحويل المصابين إلي مستشفى الدولي بالمنصورة لعرضهما على اخصائي المخ والاعصاب والأعصاب.
وبسؤال زوج المصابة ويدعى أحمد محمد أبو الفتوح، 47 سنة ميكانيكي سيارات، في محضر الشرطة، قرر أثناء قيام المصابين، للعودة للمنزل محل اقامتهم، وأمام قريه برمبال القديمة، دائرة المركز، اختل مقود القيادة بيد المصاب مما أدى إلى انحراف وانقلاب الدراجة النارية على جانب الطريق، مما أدى الى حدوث إصابتهم ولا يتهم أحد بالتسبب في إحداث إصابتهم وأنه قضاء وقدر .
تحرر عن ذلك المضر رقم 3795 لسنة 2022 اداري مركز منية النصر وجارى العرض على النيابة العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة