إصابة طالب وسيدة انقلبت بهما دراجة نارية في الدقهلية ‏

الدقهليه شريف الديب

أصيب طالب وسيدة في محافظة الدقهلية اليوم بإصابات خطيرة، إثر انحراف ‏دراجة نارية في منية ‏النصر المنزلة، وهم في طريق ‏‏العودة للمنزل محل إقامتهم، وأمام قريه برمبال القديمة، انحرف مقود ‏القيادة من السائق ما تسبب في الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ميت سلسيل المركزي، إلا ‏أنه لخطورة حالتهما جري تحويلهما إلي مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.‏

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منية النصر من إدارة تأمين المستشفيات بوصول مصابين إلى ‏مستشفى ميت ‏سلسيل المركزي ادعاء حالت طريق إثر انحراف دراجة نارية أمام قرية برمبال القديمة.‏

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلي مكان الحادث وتبين أن المصاب يدعي "أحمد محمد ابراهيم سمره"، 17 عامًا، طالب بالصف الأول بمدرسة ‏الرياضي الزراعية، مصابا، بجرح بالوجه من الناحية اليسرى طوله حوالي ‏‏7 ‏سم ، وكسر مفتوح بالفخذ الايسر وجرح بالساق اليسرى، وجرح طولي بالراقية ‏ممتد إلى الصدر من ‏الناحية اليسرى وجرح بالرأس، والمصابة سماح ‏محمد نصر شلبي، 37 عامًا، ربه منزل، مصابه بجرح ‏قطعي أعلى وبجانب ‏العين اليسرى، تورم وكدمة أعلى واسفل العين اليسرى، ونزيف بالأنف ‏وكسر بالفك، ‏وجرح بالشفه السفلي من الناحية اليسرى واشتباه كسر بالزراع ‏الأيسر، ومقيمين في قرية برمبال القديمة ‏مركز منية النصر ولا يمكن ‏استجوابهما.‏

وقرر أطباء مستشفى ميت سلسل المركزي بتحويل المصابين إلي مستشفى الدولي بالمنصورة لعرضهما ‏على اخصائي المخ ‏والاعصاب والأعصاب. ‏

وبسؤال زوج المصابة ويدعى أحمد محمد أبو الفتوح، 47 سنة ميكانيكي سيارات، في محضر الشرطة، ‏قرر أثناء قيام المصابين، ‏للعودة للمنزل محل اقامتهم، وأمام قريه برمبال القديمة، دائرة المركز، ‏اختل ‏مقود القيادة بيد المصاب مما أدى إلى انحراف وانقلاب الدراجة النارية ‏على جانب الطريق، مما أدى الى ‏حدوث إصابتهم ولا يتهم أحد بالتسبب في ‏إحداث إصابتهم وأنه قضاء وقدر‎ .‎

تحرر عن ذلك المضر رقم 3795 لسنة 2022 اداري مركز منية النصر‎ ‎‏ وجارى العرض على النيابة ‏العامة‎.‎