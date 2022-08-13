إصابة شخصين نتيجة تصادم سيارتين في الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب شخصان بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة تصادم سيارتين على طريق بورسعيد الإسماعيلية، أمام مستشفى أبو خليفة للطوارئ، دائرة مركز القنطرة غرب بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق بورسعيد الإسماعيلية أمام مستشفى ابوخليفة للطوارىء دائرة مركز القنطرة غرب بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارتين إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية واسفر الحادث عن اصابة شخصين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ابوخليفة للطوارىء لإسعافهم ورعايتهم طبيا لاوجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.