إزاى تتأكد من إصابتك بالالتهاب الرئوى

كتبت نهير عبد النبى

الالتهاب الرئوي هو عدوى رئوية يمكن أن تتراوح من خفيفة إلى شديدة لدرجة أنه يجب عليك الذهاب إلى المستشفى، ويحدث ذلك عندما تتسبب العدوى في امتلاء الأكياس الهوائية في رئتيك بسائل أو صديد، و يمكن أن يجعل ذلك من الصعب عليك تنفس ما يكفي من الأكسجين للوصول إلى مجرى الدم.

وحسب ما ذكره موقع webmd يمكن لأي شخص أن يصاب بعدوى الرئة لكن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا معرضون لخطر أكبر، ذلك لأن أجهزتهم المناعية قد لا تكون قوية بما يكفي لمكافحتها.

يمكن أن تصاب بالتهاب رئوي في إحدى الرئتين أو كلتيهما يمكنك أيضًا الحصول عليه وعدم معرفته. يسمي الأطباء هذا الالتهاب الرئوي المشي تشمل الأسباب البكتيريا والفيروسات والفطريات، إذا كان الالتهاب الرئوي ناتجًا عن بكتيريا أو فيروس ، فيمكنك نقله إلى شخص آخر.

يمكن أن تختلف أعراضك اعتمادًا على سبب الالتهاب الرئوي وعمرك وصحتك العامة عادة ما تتطور على مدى عدة أيام.

تشمل أعراض الالتهاب الرئوي الشائعة ما يلي:

-ألم في الصدر عند التنفس أو السعال

-السعال الذي ينتج البلغم أو المخاط

-التعب وفقدان الشهية

-حمى وتعرق وقشعريرة

-الغثيان والقيء والإسهال

-ضيق في التنفس

إلى جانب هذه الأعراض ، قد يصاب كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة بالارتباك أو قد يكون لديهم تغيرات في الوعي العقلي ، أو قد تكون درجة حرارة الجسم لديهم أقل من المعتاد.

قد لا تظهر أي علامات للعدوى على حديثي الولادة والرضع أو قد يتقيأون ويعانون من الحمى والسعال ويبدو عليهم القلق أو التعب.