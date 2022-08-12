تعرف على أهم أسباب السكتات الدماغية

كتب - حسام الشقويرى

تحدث السكتة الدماغية عندما ينقطع تدفق الدم إلى جزء من دماغك، وبدون وجود الأكسجين الموجود فى الدم تبدأ خلايا الدماغ فى الموت فى غضون دقائق، وللمساعدة فى منع السكتة الدماغية تعرف على الأسباب التى يمكن أن تزيد من احتمالات الإصابة بها حسبما نشر موقع webmd.

أنواع السكتات الدماغية

يمكن أن تحدث السكتة الدماغية بطريقتين رئيسيتين: شيء ما يعيق تدفق الدم، أو يتسبب شيء ما في حدوث نزيف في الدماغ.

- السكتة الدماغية..

فى 8 من كل 10 سكتات دماغية، يتم توصيل وعاء دموى ينقل الدم إلى الدماغ، يحدث ذلك عندما تنفصل الرواسب الدهنية في الشرايين وتنتقل إلى الدماغ أو عندما يؤدى ضعف تدفق الدم من ضربات القلب غير المنتظمة إلى تكوين جلطة دموية.

- السكتة الدماغية النزفية..

وهى أقل شيوعًا من السكتة الدماغية لكنها قد تكون أكثر خطورة، ويمكن أن يؤدى ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط وتناول الكثير من أدوية منع تجلط الدم إلى هذا النوع من السكتة الدماغية.

ويعانى بعض الأشخاص مما يسمى النوبة العابرة (TIA)، هذه السكتة الدماغية الصغيرة ناتجة عن انسداد مؤقت لا يسبب تلفًا دائمًا للمخ، لكنه يزيد من احتمالات إصابتك بسكتة دماغية كاملة.

الأسباب

- ضغط دم مرتفع

- التدخين أو المضغ يزيد من احتمالات إصابتك بسكتة دماغية، والنيكوتين يرفع ضغط الدم، ويتسبب دخان السجائر فى تراكم الدهون فى شريان عنقك الرئيسى، كما أنه يثخن دمك ويجعله أكثر عرضة للتجلط، وحتى التدخين السلبى يمكن أن يؤثر عليك.

- أمراض القلب.. حيث تشمل هذه الحالة خللًا فى صمامات القلب بالإضافة إلى الرجفان الأذينى، أو عدم انتظام ضربات القلب، ما يتسبب فى ربع حالات السكتات الدماغية بين كبار السن، ويمكن أن يكون لديك أيضًا انسداد فى الشرايين بسبب الترسبات الدهنية.

- يتسبب داء السكرى فى إتلاف الأوعية الدموية، ما يزيد من احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية، وإذا أصبت بسكتة دماغية، عندما تكون مستويات السكر فى الدم مرتفعة، فإن إصابة دماغك تكون أكبر.

- تزداد فرص الإصابة بالسكتة الدماغية إذا كان الشخص يعانى من زيادة الوزن، ويمكنك تقليل احتمالاتك عن طريق التمرن كل يوم.

- يمكن لبعض الأدوية أن تزيد من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية، وعلى سبيل المثال، يمكن للأدوية المسيلة للدم، التي يقترحها الأطباء لمنع تجلط الدم، أن تزيد احتمالية حدوث السكتة الدماغية من خلال النزيف، وربطت الدراسات بين العلاج الهرموني، المستخدم لأعراض انقطاع الطمث و ارتفاع مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية، كما أن تناول جرعة منخفضة من الإستروجين في حبوب منع الحمل قد يزيد من احتمالات الإصابة.