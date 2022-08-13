أخبار مصر.. مجلس النواب يجدد الثقة فى حكومة مصطفى مدبولى.. ويقر تعديل 13 حقيبة وزارية

نشر اليوم السابع عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية أبرزها ما تم خلال جلسة عاجلة دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث جدد مجلس النواب الثقة فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، معلنا الموافقة على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى.

وزير قطاع الأعمال الجديد لـ" اليوم السابع": ملف السيارات الكهربائية أولوية قصوى

كشف دكتور مهندس محمود كمال عصمت وزير قطاع الاعمال العام الجديد لـ" اليوم السابع"، أن ملف تصنيع السيارات الكهربائية على رأس أولويات الحكومة والوزراة بطبيعة الحال من خلال شركة النصر للسيارات، موضحا أن هذا الملف يحظى باهتمام القيادة السياسية، لا سيما للحد من التلوث والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر .

التعديل الوزارى.. السيرة الذاتية للواء محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربى

أعلن مجلس النواب منذ قليل الموافقة على ترشيح اللواء محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربى، خلفا للواء محمد أحمد مرسى.

واللواء محمد محمد صلاح الدين، من مواليد سبتمبر 1960، وتخرج عام 1983، وحصل على بكالوريوس هندسة يوليو 1983 (الكلية الفنية العسكرية)، و بكالوريوس العلوم العسكرية.

إلغاء 65 رحلة جوية وانقطاع الكهرباء عن 400 أسرة بسبب إعصار ميرى فى اليابان

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كي"، اليوم السبت، أنه تم إلغاء 65 رحلة جوية في اليابان بسبب قرب إعصار "ميري"، ووفقا للتقرير، عانت 400 أسرة من انقطاع التيار الكهربائي في محافظة شيزوكا اليابانية، التي من المتوقع أن يضربها الإعصار في الساعات المقبلة، كما أُلغيت العبّارات في محافظات كاناجاوا وتشيبا وإيباراكي.

غدا ارتفاع بالرطوبة وأجواء شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، ارتفاعا ملحوظا فى الرطوبة النسبية على مدار اليوم يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 4 درجات، ليكون الإحساس بالطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة

وزير الأوقاف يشكر الرئيس على تجديد الثقة به: "أسأل الله أن يوفقنا لخدمة الوطن"

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تجديد الثقة به واستمراره في منصبه وزيرا للأوقاف في التعديل الوزاري الجديد.

تقارير مغربية: وحيد خليلوزيتش مرشح لقيادة الأهلى خلفا لـ سواريز

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفنى السابق لمنتخب المغرب، من قيادة النادى الأهلي فى المرحلة المقبلة.

وأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، بشكل رسمي، مساء أمس، انفصاله عن المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش بالتراضي، ما يعنى حرمانه من قيادة أسود الأطلسي فى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

التعديل الوزاري.. تعرف على الدكتور هانى سويلم وزير الرى الجديد

أعد الدكتور هانى سويلم استراتيجية مصرية لإدارة المياه والطاقة لإنتاج الغذاء بالموارد المائية المحدودة، وهو أستاذ إدارة الموارد المائية والتنمية المستدامة، ومدير تنفيذى لوحدة "اليونسكو للتغيرات المناخية وإدارة المياه" فى جامعة آخن.

وأنشأ الدكتور هانى سويلم أول مركز فى الشرق الأوسط للتنمية المستدامة وأبحاث تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وحصل على الماجستير فى مجال المياه والبيئة من جامعة ساوث هامبتون بإنجلترا بامتياز، وقدم واحدة من أفضل رسائل الدكتوراه فى الهندسة فىجامعة آخن بألمانيا عام 2002 ونال الدرجة العلمية بامتياز.

التعديل الوزارى.. السيرة الذاتية لأحمد سمير وزير الصناعة والتجارة الجديد

وزير الصناعة والتجارة الجديد المهندس أحمد سمير المولود فى محافظة الجيزة عام 1974، والذى تولى منصب رئيس لجنة الصناعة فى البرلمان خلال دورة 2015-2020، حيث ساهم سمير فى صياغة قانون التنمية الصناعية وكذلك التعديلات التى جرت على استراتيجية صناعة السيارات.

وقبل تكليفه بحقيبة التجارة والصناعة، تولى أحمد سمير صالح، رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان منذ انتخابات اللجان النوعية، وعلى صعيد عمله فى القطاع الخاص شغل "سمير" منصب نائب رئيس مجلس الإدارة فى شركة القناة للبلاستيك، كما تولى منصب نائب رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر منذ عام 2014، وعضو مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر منذ عام 2015.

اسألوا الدكتور هانى الناظر ضيف تليفزيون اليوم السابع عن أمراض الصيف والمصايف

يجرى تليفزيون "اليوم السابع "حوارًا خاصًا مع الدكتور هانى الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، يتناول الحوار عددًا من الموضوعات المتعلقة بالأمراض الجلدية، والتجميل، ويمكن طرح اسئلتكم على موقع "اليوم السابع"، وعلى صفحة فيسبوك "اليوم السابع".

بدأ مسيرته معلم كيمياء.. السيرة المهنية لوزير التربية والتعليم الجديد (إنفوجراف)

خلفا للدكتور طارق شوقى تم اختيار الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين لوزارة التربية والتعليم، ويستعرض "اليوم السابع" السيرة الذاتية للوزير الجديد فيما يلى..

بدأ الدكتور رضا حجازى عمله كمعلم لمادة العلوم قبل أن يتدرج في عدة مناصب قيادية، وهو أستاذ باحث بقسم التدريب والإعلام بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، وحاصل على دكتوراه فى إدارة المناهج وطرق التدريس من جامعة المنصورة، وعمل مدرس علوم بالمرحلة الإعدادية بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية ثم مدرس كيمياء بالمرحلة الثانوية بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، ومدرس مساعد بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى ومدرس بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.

خبرة فى المياه والتنمية المستدامة.. السيرة المهنية لوزير الرى الجديد (إنفوجراف)

تولى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى الجديد حقيبة الوزارة، وينشر "اليوم السابع " السيرة الذاتية، للعالم المصرى فيما يلى..

أعد الدكتور هانى سويلم استراتيجية مصرية لإدارة المياه والطاقة لإنتاج الغذاء بالموارد المائية المحدودة، وهو أستاذ إدارة الموارد المائية والتنمية المستدامة، ومدير تنفيذى لوحدة "اليونسكو للتغيرات المناخية وإدارة المياه" فى جامعة آخن.

ليس ترامب فقط.. تعرف على قائمة لرؤساء أمريكيين حقق معهم الـ FBI

أثار تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى منزل الرئيس السابق دونالد ترامب بفلوريدا، تاريخا طويلا من التحقيقات مع رؤساء أمريكيين سابقين أو على رأس عملهم وسط فضائح مدوية أحيانا، ورغم أن تفتيش مقر إقامة مقر ترامب فى فلوريدا مثل المرة الأولى فى التاريخ التى يداهم فيها مكتب التحقيقات الفيدرالى منزل رئيس أمريكى سابق، إلا أن ترامب ليس أول رئيس أمريكى (سابق أو حالى) يتم التحقيق معه من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالى، بحسب شبكة "روسيا اليوم".