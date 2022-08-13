أخبار الاقتصاد اليوم: أسعار الذهب تعاود الصعود بختام جلسات الأسبوع

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم السبت 13-8-2022 اخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها، أنه عادت أسعار الذهب للارتفاع فى ختام جلسات التداول هذا الأسبوع، ليرتفع جرام الذهب حوالى 25 جنيها.

أسعار الذهب تعاود الصعود بختام جلسات الأسبوع.. والجرام يرتفع 25 جنيها

عادت أسعار الذهب للارتفاع فى ختام جلسات التداول هذا الأسبوع، ليرتفع جرام الذهب حوالى 25 جنيها، حيث صعد عيار 21 من 1040 إلى 1065 جنيها للجرام فى التداولات بسوق الصاغة، وذلك بعد أن أغلق سوق الذهب العالمى على ارتفاع بحوالى 12 دولار لتسجل الأونصة 1801 دولار.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

عيار 18 سجل 913 جنيها

عيار 21 سجل 1065 جنيها

عيار 24 سجل 1217 جنيها

الجنيه الذهب 8520 جنيها

أسعار الذهب عالمياً سجلت ارتفاع ملحوظ ليحقق المكاسب الأسبوعية الرابعة على التوالى، وعند تسوية الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.5% أو بحوالى 8.30 دولار إلى 1815.50 دولار للأونصة، فيما سجل المعدن مكاسب أسبوعية بنحو 1.3%، محققاً بذلك أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ الحادى والثلاثين من ديسمبر 2021.

وزير الإسكان يعلن عن قرعة أراضٍ تكميلية بمدن الصعيد

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح تكميلى لقطع الأراضى السكنية بمدن الصعيد الجديدة السابق الإعلان عنها بالجرائد القومية بتاريخ 13، 14 يونيو الماضى، وذلك فى خبر سار، استجابة لرغبة المواطنين من أهالى الصعيد، الذين لم يحالفهم الحظ بحجز قطعة أرض، على أن تكون الأولوية للمواطنين السابق تقدمهم للحجز بالمشروع، وذلك بشرط ألا يكونوا قد قاموا بسحب مبلغ جدية الحجز.

وأكد وزير الإسكان، أن طرح قطع الأراضى السكنية المتنوعة بين ( إسكان متوسط " محور أراضى" ــ اسكان متميز ـ إسكان أكثر تميزاً ) بمدن الصعيد الجديدة شهد إقبالا كبيرا من المواطنين، مما استلزم الاستجابة للطلبات المقدمة من المواطنين الذين قاموا بالتقدم لحجز قطع الأراضى بنظام الحجز الإلكترونى عن طريق موقع بنك التعمير والإسكان.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن التخصيص سيكون بنفس الشروط السابق الإعلان عنها وبنظام أسبقية الحجز الإلكترونى online من خلال موقع الحجز الإلكترونى لبنك التعمير والإسكان.

مسيرة مهنية فى القطاع المصرفي.. أبرز المعلومات عن وزير السياحة والآثار الجديد

أعلن مجلس النواب فى جلسته العاجلة التى دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تجديد الثقة فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، والموافقة على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى، والتى شملت من بينها وزارة السياحة والآثار.

وننشر فى السطور التالية السيرة الذاتية لأحمد عيسى الوزير الجديد وأبرز محطاته المهنية..

• شغل أحمد عيسى منصب الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية فى البنك التجارى الدولى منذ 2016.

• كما عمل عضوا بلجنة الإدارة التنفيذية فى “البنك التجارى الدولي”، ورئيسا للجنة البنوك والتمويل فى “غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة”، وعمل عضوا بمجلس إدارة “جهاز تنمية التجارة الداخلية”، وعضوا بمجلس إدارة “شركة مصر للطيران القابضة.

• وبدأ أحمد عيسى مسيرته المهنية عام 1993، وتقلد العديد من المناصب القيادية فى “البنك التجارى الدولي” أهمها، رئيس القطاع المالى، ورئيس البحوث فى “شركة البنك التجارى الدولى للسمسرة”، ورئيس التخطيط الاستراتيجى بين عامى 2003 و2008، والعضو المنتدب لشركة البنك التجارى الدولى لخدمات الاستثمار البنكى “سى اى كابيتال” بين 2005 و2010، ورئيس مجموعة المؤسسات المالية فى قطاع تمويل المؤسسات بين 2010 و2011، الرئيس التنفيذى للمالية بين 2011 و2015، رئيس قسم التوزيع والفروع خلال 2015، ونائب الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية بين 2015 و2016.

• كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة (شركة كوريليس) بين 2013 و2015، ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات (فالكون جروب) بين 2012 و2014، وترأس لجنة المراجعة فى “الشركة القابضة المالية للطيران المدني” وكان أحد أعضاء مجلس الإدارة فيها.

وزير قطاع الأعمال الجديد لـ" اليوم السابع": ملف السيارات الكهربائية أولوية قصوى

كشف دكتور مهندس محمود كمال عصمت وزير قطاع الاعمال العام الجديد لـ" اليوم السابع"، أن ملف تصنيع السيارات الكهربائية على رأس أولويات الحكومة والوزراة بطبيعة الحال من خلال شركة النصر للسيارات، موضحا أن هذا الملف يحظى باهتمام القيادة السياسية، لا سيما للحد من التلوث والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر .

وأضاف أن هناك العديد من الملفات، التي سيركز عليها منها ملف تطوير قطاع الغزل والنسيج بتكلفة 23 مليار جنيه، وهو ملف في منتهى الأهمية للصناعة ولمصر بصفة عامة، موضحا أنه سيركز ايضا على ملف الصناعات الكيماوية وصناعة الأسمدة لدورها في التصدير وزيادة موارد الشركات .

وأشار أنه ليس غريبا على قطاع الاعمال العام، حيث قاد من قبل شركات قابضة، وبالتالي فإن الملف تقريبا واحد، ويسعى لتطويره بشكل كبير الفترة المقبلة ، حيث سيتم عقد سلسلة اجتماعات مع رؤساء الشركات القابضة لدفع العمل.

كان مجلس النواب وافق اليوم على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى.. والتي كان من بينها اختيار الدكتور مهندس محمود كمال عصمت وزيرا لقطاع الأعمال العام خلفا لهشام توفيق .

الغرفة التجارية بالجيزة تبدأ دورة تدريبية لمزاولة التصدير

أعلن محمد إمبابى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، تنظيم دورة تدريبية لمزاولة التصدير لمدة خمس أيام تبدأ من السبت الموافق 13/8 وتنتهى الأربعاء 17/8 وذلك عبر تطبيق زووم.

وأوضح إمبابى، أنه تم الاستعداد قبل بدء الدورة بمحاضرات تمهيدية للأعضاء المشتركين لشرح طريقة استخدام تطبيق زووم وكيفية التسجيل والتواصل مع المحاضرين مع توضيح لكيفية تسجيل الحضور والانصراف بالدورة.

وأشار إمبابى، إلى حرص مجلس إدارة الغرفة على إتاحة الفرصة لتدريب منتسبى الغرفة على التعامل مع الجهات الحكومية المرتبطة بعملهم لتسهيل التعامل معها حيث تشمل المواد العلمية للدورة التدريبية على تعليم المتدربين كافة القوانين والاتفاقيات والمعلومات الخاصة بالاستيراد والتصدير بالإضافة إلى شرح كيفية التعامل مع الجمارك وهيئة سلامة الغذاء والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.