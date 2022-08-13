كل ما تريد معرفته عن تطور أسعار الذهب في أسبوع

كتب - إسلام سعيد

عادت أسعار الذهب للارتفاع في ختام جلسات التداول هذا الأسبوع، ليرتفع جرام الذهب حوالي 25 جنيها، حيث صعد عيار 21 من 1040 إلى 1065 جنيها للجرام فى التداولات بسوق الصاغة، وذلك بعد أن أغلق سوق الذهب العالمي على ارتفاع بحوالي 12 دولار لتسجل الأونصة 1801 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر



عيار 18 سجل 913 جنيها

عيار 21 سجل 1065 جنيها

عيار 24 سجل 1217 جنيها

الجنيه الذهب 8520 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، في ظل اغلاق التداول بالبورصة العالمية، والتي اختتمت تعاملات أمس عند مستوى 1802 دولار، بارتفاع اسبوعي بلغ نحو 1.3%، وذلك بفعل تراجع للدولار، والتوقعات برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، ما عزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «أي صاغة» إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 9 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 1065 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت أمس بنحو 18 جنيهًا، اذ افتتح التعامل عند مستوى 1038 جنيهًا، واختتم عند مستوى 1056 جنيهًا، وذلك بفعل ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، فيما تقلص إجمالي تراجع أسعار الذهب من بداية تعاملات الأسبوع يوم الإثنين الماضي لنحو 18 جنيهًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1217 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 913 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 710 جنيهات، والجنيه الذهب سجل 8520 جنيهًا.

ولفت إلى أن الأسواق العالمية مازالت تترقب التصعيد المحتمل بين الصين والولايات المتحدة الأمريكي بشأن تايوان، والذي سيكون له تأثير واضح على الاقتصاد العالمي.