1.04 مليار جنيه نصيب "المصرية للاتصالات" فى أرباح "فودافون" خلال النصف الأول من 2022

كتبت هبة السيد

كشفت البيانات المالية للشركة المصرية للاتصالات ، عن تراجع نصيب أرباحها في شركة فودافون مصر إلى 1.04 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022 مقابل 1.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وفي الربع الثاني بلغ صافي نصيب الأرباح 723 مليون جنيه مقارنة مع 611.7 مليون جنيه، فيما ارتفعت أرباحها بالشركة المصرية لخدمات التوقيع الإلكتروني إلى 8.2 مليون جنيه مقارنة مع 1.9 مليون جنيه.

وتبلغ استثمارات الشركة المصرية للاتصالات، في شركة فودافون مصر 10.5 مليار جنيه في الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022 مقابل 10.9 مليار جنيه في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2021.

وتتمثل استثمارات الشركة المصرية للاتصالات 170.9 مليون سهم في شركة فودافون مصر الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 تمثل نسبة 44.95% من أسهم فودافون.

يذكر أن السنة المالية لشركة فودافون مصر تنتهى في 31 مارس من كل عام، وعند تطبيق طريقة حقوق الملكية في المحاسبة عن الاستثمار في شركة فودافون مصر عند إعداد القوائم المالية المجمعة في 31 ديسمبر 2020.

وتم استخدام القوائم المالية المجمعة لشركة فودافون مصر عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019، والمعتمدة من مجلس إدارة الشركة والتي تمثل فترة 12 شهر عن الفترة من أول إبريل عام 2019 حتى 31 مارس 2020، ويطرح منها حركة الفترة من أول إبريل 2019 حتى 31 ديسمبر 2019 من واقع البيانات المالية المجمعة لشركة فودافون مصر في 31 ديسمبر 2019، ويضاف حركة الفترة من أول إبريل 2020 حتى 31 ديسمبر 2020 من واقع البيانات المالية المجمعة لشركة فودافون مصر في 31 ديسمبر 2020 وذلك لتحديد نصيب السنة المالية من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2020 من نتائج الأعمال.