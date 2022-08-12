ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية بيانا، اليوم الجمعة روسكوزموس بأنه تم وضع جميع الأقمار الصناعية النانوية - متناهية الصغر أقل من 10 كجم-التي تم إطلاقها من محطة بايكونور الفضائية على متن صاروخ حامل من طراز سيوز-2.1 بي المزود بمعزز فريجات في 9 أغسطس تحت إدارة مصمميها.



ويعد الإطلاق المتزامن لـ 16 قمرا صناعيا روسيا رقما قياسيا في تاريخ صناعة الصواريخ الفضائية الروسية".



يشار إلى أنه في 9 أغسطس الجاري وضع الصاروخ سيوز 16 قمرا صناعيا نانويا روسيا في مدارها صنعتها الجامعات والشركات والمنظمات غير الربحية الرائدة في البلاد.

وتم إنشاء جميع الأقمار العلمية والتعليمية النانوية الـ 16 في إطار مشروع سبيس-بي الذي ينفذه صندوق مساعدة الابتكار بدعم من وكالة روسكوزموس، والحركة الروسية لأطفال المدارس ومنظمات أخرى.



ويركز المشروع على هندسة وإنتاج الأقمار الصناعية النانوية على أساس منصات الأقمار الصناعية الأصلية وإنشاء مجموعة مدارية من حوالي 100 قمر نانوي لإنشاء بنية تحتية لإشراك أطفال المدارس في العمل العلمي والتقني في مجال تقنيات الفضاء.